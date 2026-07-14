Ministerstvo kultury: Rozvoj nesmí být na úkor ochrany památek

15.07.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Trváme na tom, že rozvoj nesmí být na úkor ochrany památek a našeho kulturního dědictví.

Ministerstvo kultury: Rozvoj nesmí být na úkor ochrany památek
Foto: Ministerstvo kultury
Popisek: Ministerstvo kultury

Poslanecká sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Ministerstvo kultury si uvědomuje, že Česká republika potřebuje stavět a že novela je výsledkem dohody vládní koalice. Zároveň ale trváme na tom, že rozvoj nesmí být na úkor ochrany památek a našeho kulturního dědictví. O to více nás těší, že dva pozměňovací návrhy Ministerstva kultury získaly podporu téměř celé přítomné Poslanecké sněmovny včetně opozice. Oba návrhy navíc doporučily ke schválení sněmovní Hospodářský výbor i Ministerstvo pro místní rozvoj.

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Naše pozměňovací návrhy se zaměřují na dvě oblasti – ochranná pásma kulturních památek a archeologické výzkumy.

První návrh zajišťuje, že stávající ochranná pásma památek nezaniknou dříve, než budou nahrazena novými. Nechceme dopustit, aby se památky ocitly bez ochrany jen proto, že se nestihla připravit nová pravidla. Ochranná pásma proto zůstanou v platnosti až do jejich nahrazení, nejpozději do roku 2028, ve výjimečných případech do roku 2030.

Druhý návrh se týká archeologických výzkumů. Ty jsou důležité, protože pomáhají chránit a zachovat archeologické nálezy, které by jinak mohly při stavbě nenávratně zmizet. Zároveň je ale potřeba, aby jejich průběh byl předvídatelný. Nově proto platí, že výzkum bez souhlasu vlastníka může trvat nejvýše osm měsíců a stavebník bude hradit jeho náklady maximálně po dobu čtyř měsíců, pokud se s archeologickou organizací nedohodne jinak. Zachováváme tak ochranu archeologického dědictví a zároveň nastavujeme jasná pravidla pro všechny zúčastněné.

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legislativa , MK , památky , stavební zákon , kulturní dědictví , TZ

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