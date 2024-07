Sehnalová (SOCDEM): Mamograf v nemocnici T. Bati? Absolutní nutnost!

Preventivní vyšetření jsou velmi důležitá, obzvlášť pro včasný záchyt nádorových bujení. Týká se to i novotvarů prsu. Na preventivní mamografické vyšetření má každá žena po 45 letech věku nárok každé dva roky. Je to důležité pro odhalení časných stádií, které pak mají mnohem lepší šanci na úspěšnou léčbu. Ve Zlínském kraji je v každém okrese jedno mamografické pracoviště.

O tom, kolik jich kde v Česku je, rozhoduje tzv. přistrojová komise ministerstva zdravotnictví, jejich seznam schvaluje a podmínky pro existenci takového mamografického pracoviště stanovuje odborná společnost. Teprve pak mohou, ale nemusí tuto péči nasmlouvat zdravotní pojišťovny, které provedená vyšetření hradí ze zdravotního pojištění. Není to tedy zdaleka tak, že prostě koupíme přístroj a jde se na to. To je i případ mamografie ve Zlině.

Po loňských stížnostech pacientek na neúměrně dlouhé čekací doby objednání na vyšetření na soukromé zlínské EUC klinice (která ve Zlíně jako jediná cca od roku 2008 mamografické vyšetření provádí a je oficiálním schváleným screeningovým pracovištěm), jsme Radou kraje uložili Krajské nemocnici T. Bati, aby zahájila potřebné kroky k tomu, aby se mohlo otevřít v Baťovce druhé mamografické pracoviště ve Zlíně.

Nemocnice se pustila do práce a martyria dokládání a obhajoby všeho možného, počínaje ministerskou přístrojovou komisí. Výsledek byl poněkud rozpačitý. Další screeningové pracoviště prý není na pořadu dne. Mamograf přístrojová komise sice schválila, ale jen pro následnou diagnostiku, ne pro screeningová vyšetření.

V praxi by to znamenalo, že pro čekací dobu na vyšetření by se nic nezměnilo. Bariéra se zdála být neprostupná. Uběhlo několik měsíců a po určitém přechodném zkrácení čekání na termín vyšetření se opět začaly objevovat stížnosti pacientek. Na vyšetření se čeká opět několik měsíců. Požadala jsem tedy ÚZIS (Ústav pro zdravotnické informace a statistiku) o přesná data, jaké jsou kapacity a čekací doby pro srovnání mezi kraji.

Čísla dokládají i v mamografii obrovskou nerovnost v dostupnosti péče. Počet přístrojů je ve Zlínském kraji druhý nejnižší mezi kraji, na jeden přístroj připadá více než 39tisíc žen, což je čtvrtý nejvyšší počet mezi kraji, ve Zlíně samotném je pak tento počet 52tisíc, a také čekací lhůty zdaleka nejdelší a to s průměrnou objednávací dobou 180 dní. Průměrná doba na objednání je v ČR 24 dní. Zlínský kraj je má v průměru nejdelší, ale zejména je to ovlivněno zcela neuspokojivou situací ve Zlíně samotném, ale s výjimkou Kroměřížska, je všude v kraji nad průměrem ČR. Toto jsou oficiální data ÚZIS, která jsme si vyžádali.

S těmito daty musí přece zodpovědní členové všech komisí pracovat na dennodenní bázi a podle nich by měly jednat pojišťovny i ministerské komise. Pokud to ví, tak musí uznat, že druhé pracaviště a navýšení kapacity pro mamografický screening v okrese Zlín je nutnost. Pokud ne, je skutečně na prvním mistě zdraví pacientek? Doufám tedy, že druhý mamograf ve Zlíně bude brzy realitou. Pracujeme na tom více než rok.

Jako Zlínský kraj k tomu chceme přispět i zřízením nového oboru radiologická asistence ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati a Krajskou nemocnicí T. Bati. Protože každý přístroj musí také někdo obsluhovat. Problémy s dostupností péče se netýkají jednoho oboru. Má mnoho podob. Mamografický screening je jen další z příkladů.