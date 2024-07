Sehnalová (SOCDEM): Úvaha poněkud kacířská

O víkendu proběhla v Podzámecké zahradě další ryze komerční akce s názvem Prima Food festival. Stánky s jídlem, pitím, kurzy vaření a krájení těmi “nej” noži do kuchyně a mnoho dalších aktrakcí. Zábavu doprovázelo mudrování televizních kuchařských, fotbalových a seriálových celebrit. K vidění byly nejmodernější modely aut. Na závěr dne nechyběl koncert populární kapely pod širým nebem.

Oáza Podzámecké zahrady nabízela v parném létu návštěvníkům milosrdný stín. Vstupné do zahrady za 145 korun. Od Vejvanovského se dalo přijit i zadarmo, ale přístupná byla jen asi třetina zahrady. Zbytek byl oplocen.

Vzpomněla jsem si, neni to zase tak dávno, jak se soulad s geniem loci Podzámky posuzoval u každé akce a jak se muselo žádat i o schválení nedělních pohádek pro děti pod širým nebem.

MUDr. Olga Sehnalová, MBA



Dnes už je zde, jak vidno, možné téměř všechno a komerčnich akcí po převzetí Podzámecké zahrady církví docela přibylo. Dříve spíše ojedinělé omezování běžných návštěvníků, např. kvůli natáčení filmů nebo večerním koncertům, se stává rutinou. Postupně se ale dostáváme do denní doby, dokonce celého víkendu, a poplatků za vstup. Salámová metoda?

Samozřejmě chápu, že je třeba vydělávat, ale jindy tak uzkostliví strážci kulturního dědictví a uchování genia loci najednou mlčí. Co na to říká takový Klub UNESCO? Památkáři? Co tzv. manažerka památky UNESCO? Nic?

Co říká na již téměř dokončenou trafostanici z betonu u nejfrekventovanějšího vstupu do Podzámecké zahrady? Ještě jsem nepotkala nikoho, koho by tahle novostavba nadchla. Ani nazelenalý plech, zakrývajicí elektrickou rozvodnu, který má zřejmě ladit se zámeckou věží, mne zatím opravdu nepřesvědčil. Zvykneme si…

Do svého finále jde i další, pokoutně a zcela nestandardně bez jakékoliv soutěže a v rozporu s rozhodnutími zastupitelstva a rady vyvzdorovaný “kulturní počin”, a to “památník” Karlu Lichtensteinovi z Castelcorna. Pominu pro mne morálně neospravedlnitelné vyzdvihování představitele doby, kdy se mučili a upalovali lidé včetně žen a také ti, co měli odvahu se jich zastat.

“Památník” od umělce, který své dílo vytvořil pro Klub UNESCO bez jakékoliv soutěže a který nejvíc ze všeho připomíná koště, má být umístěn přímo před zámkem. Památkáři změnili své původně zamítavé stanovisko. Asi si už taky zvykli, nebo nechtějí mít problémy… Za celé dílo pak zaplatí asi dva miliony korun město, tedy daňoví poplatníci. Bude to tedy opravdu pomník.

Pomník každého, kdo je pod tímto podepsán, zvedl ruku nebo mu to bylo jen lhostejně jedno. Gratuluji.