Semelová (KSČM): Tentokrát šlo projednávání programu jak po másle

Opozice předložila své návrhy, koalice je vyslechla, většinově zamítla a po hodině a čtvrt od začátku jednání byl program schválen. Nad návrhy opozice, jako například zřízení koordinátora dopravních staveb na území hlavního města, zachování politické neutrality škol a vzdělávacích institucí, pokračování slevy na jízdném pro občany v hmotné nouzi, systémové řešení prevence a šikany či problematika billboardů, si nikdo hlavu nelámal. A je to škoda. Koodinátor dopravních staveb v rozkopané Praze plné uzavírek by byl potřeba jak sůl. Lidem v hmotné nouzi by sleva na jízdném, aby se například dopravili do práce, také pomohla.
V souvislosti se změnou zákona o pozemních komunikacích je třeba řešit i billboardy. Hrozí, že se budou moci opět vrátit na místa, kde ohrožují bezpečnost – do blízkosti Jižní spojky, Štěrboholské, k Barrandovu ad. Trvalo to zhruba 12 let, než se je podařilo odstranit. Novela nyní mění definici zastavěného území a rozšiřuje území, kde je lze instalovat. Navrhované usnesení k odmítnutému bodu jednání požadovalo, aby deklarovalo nesouhlas s jejich návratem tam, odkud už byly odstraněny, a připravilo možná řešení ke zmírnění dopadů novely. To by ovšem musela být vůle se o problému vůbec bavit.
Pražští zastupitelé přerušili projednávání Libeňského mostu
Libeňský most je soumostí tvořené šesti mosty. Vzniklo podle návrhu architekta Pavla Janáka v roce 1928. Za primátorky Adriany Krnáčové se počítalo s jeho zbouráním a nahrazením novou konstrukcí. V následujícím období se to přehodnotilo na rekonstrukci. A vývoj šel dál, bylo rozhodnuto o vytvoření repliky na původních pilířích. V roce 2022 Technická správa komunikací (TSK) vysoutěžila firmu Metrostav TBR a rekonstrukce mohla začít. Její spuštění však zastavila následná změna zadání.
Nové dvě studie však byly podle antimonopolního úřadu (ÚOHS) de facto novou zakázkou bez vypsání zadávacího řízení, tzn. v rozporu se zákonem. Pokračování rekonstrukce proto zakázal. Podle generálního ředitele TSK se bude muset vypsat nová soutěž na většinu přestavby mostu. TSK řeší i možnost žaloby a od vysoutěžené firmy Metrostav TBR si vyžádala vyčíslení v důsledku přerušení prací i pro případ ukončení smlouvy.
Na říjnovém zastupitelstvu se první náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (piráti) k bodu nevyjádřil. To byl důvod, proč zastupitelé přerušili projednání do příštího zasedání. Jaký bude časový harmonogram stavby a její celkové náklady, je však ve hvězdách. Komplikace pro Pražany pokračuje, její konec je v nedohlednu a cena poletí vzhůru.
Pochybná zakázka pro firmu Konsent Solutions ukončena
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Anketa
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Patří k nejnavštěvovanějším místům v Praze, loni sem přišlo 1,387 milionu lidí. Nedávno však rozčeřila vody zoologické zahrady aféra kolem tehdejšího ředitele Miroslava Bobka, který údajně šikanoval zaměstnance. Ve funkci tak skončil.
Mezitím gesční náměstkyně primátora Jana Komrsková (piráti) vybrala firmu Konsent Solutions, která měla situaci v ZOO prověřit a řešit včetně napravení vztahů mezi zaměstnanci. Cena zakázky je 210 tisíc korun. Smlouvu s touto firmou však zastupitelé ukončili. K rozhodnutí je vedly pochybnosti o vybrané firmě. Firma vznikla teprve před několika týdny, zatím nesplnila podmínky podle živnostenského zákona a nemůže tedy podnikat.
Neoprávněné pobírání odměn náměstkem Zdeňkem Hřibem
Neoprávněně pobírané odměny náměstkem primátora Zdeňkem Hřibem (piráti) se už po několikáté staly předmětem tří hodinové diskuze zastupitelů. Hřib byl členem představenstva společnosti Pražská energetika (PRE), v níž má město 51 % podíl, od června loňského roku. Několik měsíců pobíral od této městské firmy odměnu v řádu padesáti tisíc korun měsíčně (za pět měsíců dostal podle serveru 280.000 korun, podle Hřiba 178.000 korun). Na odměnu však jako uvolněný zástupce neměl nárok.
Hřib se obhajoval, že šlo o chybu účtárny. Peníze sice později vrátil, ale opoziční zastupitelé ho obviňují z toho, že vyšší příjmy mohl zohlednit při žádosti o milionovou hypotéku. V závěrečném usnesení se mimo jiné konstatuje, že podle zákona o střetu zájmů nenáleží uvolněnému zastupiteli odměna a adresátem povinnosti je výhradně funkcionář, který odměnu pobírá. Zároveň ukládá radě vytvořit metodický pokyn pro akciové společnosti, aby podobná situace už nemohla nastat.
Petice „Zachraňme Modřanům linku 190“
Příští rok má být zprovozněn Dvorecký most spojující Smíchov s Podolím. Určený bude tramvajím, autobusům, integrovanému záchrannému systému, cyklistům a chodcům. Jenomže v souvislosti s jeho dostavbou mají obyvatelé Modřan přijít částečně o autobusovou linku číslo 190, která je nejrychlejším spojením ze sídliště Beránek na metro Smíchovské nádraží, tzn. do centra města.
Ve hře je i zkrácení linky nebo provoz pouze ve špičkách v pracovních dnech. Pro řadu lidí to znamená přestup navíc. Na sídlišti Beránek žije cca 5 tisíc obyvatel, sídliště stárne, pro seniory, zdravotně postižené či maminky s kočárky to je nepříjemná komplikace. Pro starého člověka je každý krok, každý schod, každý přestup překážka. Místní obyvatelé tak sepsali petici, kterou žádají prodloužení provozu autobusové linky 190 po dobu 3 měsíce (nejdéle však do června 2026) za podmínky, že to neohrozí dotační titul ve výši přesahující miliardu korun.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV