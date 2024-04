Senátor Balatka: Dělal jsem apríla. Podobným způsobem své příspěvky standardně tvoří dezinformátoři

reklama

Udržme si kritický odstup od informací na sociálních sítích i mimo Apríl. Neskákejme na špeky (fake news, hoaxy, deep fake) podvodníkům. Nejde vždy jenom o šprýmy. Každopádně na mém profilu Vás "lakuji" jenom na Apríla.

Při tvorbě včerejšího Apríla (ZDE) jsem si vyzkoušel techniku tvorby fake news. Harleye mi krásně vymalovala AI asi na desátý pokus, aby byl snímek aspoň trošku uvěřitelný, a moje fotky s motorkářským (nebo východoněmeckým?) knírem "mrožákem" byly rok staré. Podobným způsobem své příspěvky standardně tvoří dezinformátoři. Jsou tedy zpravidla méně průhledné než ten můj včerejší a dělají to takhle, velmi pečlivě a houževnatě, už roky. Hořké plody jejich usilovné práce ochutnáváme všichni při rozhovorech s těmi, kteří jim uvěřili a hltají další snůšky nesmyslů. A není to ani trochu legrační. Dozvíte se mnoho věcí, většinou je všechno jinak než jak nám "cpe mainstream" nebo ČT. Covid neexistuje (a/nebo) všechno je spiknutí mocných (a/nebo) zabíjením civilistů na území Ukrajiny Rusko spravedlivě brání svoje bytostné ruské zájmy (a/nebo) země je placatá (a/nebo) volby jsou na Západě zfalšované (a/nebo) pravda neexistuje a nedá se ničemu věřit, bůhví jak to bylo a je, atd. atd., atd. Realita, ve které žijí své životy ti, kteří dezinformacím podlehli je prostě jiná, i když žijí vedle nás. Vnímají svět natolik jinak, že hovory na některá témata jsou v podstatě nemožné. A to opravdu není legrace.

Přeji krásné úterý druhého dubna. Vzhůru do reality.

P. S. Navíc je dnes Mezinárodní den ověřování informací.

