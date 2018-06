Senátor Bradáč: Půl promile pro cyklisty? Jsem proti

Jsem si vědom, že toto téma rozděluje veřejnost. Přesto jsem se v Senátu vyjádřil proti tomu, aby cyklisté na cyklostezkách a silnicích nižších tříd mohli vypít půl promile (dvě piva). Za prvé to nepřispěje k větší bezpečnosti silničního provozu. A to zvlášť v situaci, kdy alkohol hraje roli v třetině nehod, zaviněných cyklisty.

Za druhé se má pití povolit na silnicích III. tříd a místních komunikacích. Přitom silnice III. třídy tvoří – zvlášť u nás na Vysočině – podstatný podíl silniční sítě a do místních komunikací spadá řada frekventovaných ulic ve městech. Přechody mezi třídami navíc nebývají značeny a běžně se o ně nezajímáme, takže cyklisté pod vlivem by běžně „zabloudili“ i na silnice vyšších tříd. A za třetí by se novelou vytvořila privilegovaná třída cyklistů. Proč jim má projít to, za co řidič babety nebo traktorista zaplatí tisícové pokuty?

Dále si také všímám, že při dnešní hustotě provozu je cyklista rizikem sám o sobě, i střízlivý. A to opět říkám s ohledem na náš kraj, kde jsou silnice III. tříd často úzké a nepřehledné a rovinatých cyklostezek tu moc není. Proti novele jsou i lékaři a vnímám i argument, že když cyklista ztratí kontrolu nad kolem, může zabít i dospělého chodce, natož dítě. Ale nedělám si iluze, že by tento návrh nakonec v národě milovníků piva neprošel.

Ing. František Bradáč (KDU-ČSL), zastupitel Kraje Vysočina a senátor

(článek byl zaslán do červnového čísla Novin Kraje Vysočina)

Ing. František Bradáč KDU-ČSL



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bartoň (Piráti): Nepřipadá mi adekvátní udílení pokut ve chvíli, kdy nikoho neohrožuji Sehnalová (ČSSD): Tolerance alkoholu silnice rozhodně bezpečnějšími neudělá Senátor Valenta: Babiš nezvedne ruku pro tentýž návrh, který by předložil kdokoliv jiný Ťok nechce rušit nulovou toleranci alkoholu, a to ani u vodáků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV