Senátor Čunek: Co je to dojezdová úzkost, ví asi každý z nás

reklama

Vážený pane místopředsedo, pane ministře, milé kolegyně, kolegové, poté, co tu bylo řečeno, už to nebudu opakovat. Jen se skutečně zeptám na jednu věc. Proč vlastně ta kapitola 10 a proč v této formě zákon přichází? Pro koho je to výhodné? Protože je naprosto jasné, že bankám dosavadní systém neuškodil, protože jejich zisky jsou poměrně dobré. Zcela jistě bych možná rozuměl tomu, že byť někdo vydělává nebo prodělává, že to není důležité. Ale důležité je sledování linky spravedlnosti, jestli je tento systém nespravedlivý vůči bankám.

Asi bych v jediné věci nesouhlasil s předřečníky, kteří podávají tento protinávrh. On totiž i ten druhý systém umožňuje soutěž mezi bankami. Takže banka může a nemusí. Ale u tohoto systému ona musí.

Není to úplně pravda, že by to bylo tak, že nový systém zbavuje konkurenci mezi bankami. To určitě ne. Ale na druhou stranu, když nemusím a nechci, tak proč bych to dělal, když vydělávám? Takže ano, rozumím tomu. Proto jsem se, a omlouvám se, tak hlasitě zasmál panu senátoru Wagenknechtovi, který mluvil o tom, jak Poslanecká sněmovna rychle přidá. Tak jsem si představil, jak tráví s panem prezidentem Silvestra, aby to podepsal. Tak to v legislativním procesu by asi tak nutně muselo dopadnout, protože se by se to schvalovalo mezi Vánocemi. Nicméně souhlasím s tím – a můžu se mýlit – že 1. 4., pokud by změna proběhla, tak se vůbec nic nestane. Prostě to bude od nového kvartálu, účetně to určitě lze zvládnout.

A to, co tu říkal pan senátor Goláň, to znamená, jak vypočítával jednotlivé věci, to je samozřejmě také pravda, ten daňový odpis. Ale to neznamená, že teď situace pro mnohé lidi je za současného stavu výhodná. Takže by bylo dobře, kdybychom se soustředili jen na článek 10, aby nám bylo vysvětleno, proč je to vlastně tak důležité udělat, komu to vlastně prospívá, zachování článku 10 tak, jak je. Děkuji.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Za názor vám zablokují účet, pozor.“ Právo žít bez internetu. Pročetli jsme návrh ze Senátu Čunek: Neutrální Ukrajina, nárazníkové pásmo. Češi už celou tu hru prokoukli Čunek (KDU-ČSL): Šéfové fanklubů Vsetína a Zlína převezmou zodpovědnost za chování fanoušků Čunek (KDU-ČSL): Asistenti prevence kriminality zajistí zvýšený dohled nad rizikovými oblastmi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama