Senátor Čunek: Dříve se zaměstnanci dostávali do sociální nouze

Vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych se rád vyjádřil k té zaručené mzdě a minimální mzdě. Já si myslím, že ten důvod, pan ministr tady ve svém vstupu, i ostatní zmiňují vlastně ten úsek toho, kterým je zarámován zákoník práce. Ale ten pohled, protože přesně z důvodu Ministerstva práce a sociálních věcí, je širší. Ta minimální mzda totiž, když byla hodně nízko, tak mohla způsobovat a způsobovala, že někteří zaměstnavatelé toho nevyužívali. A pak se lidé dostávali do situace, řekněme, sociální nouze nebo sociální – kdy potřebovali určitou sociální pomoc. A ten koloběh, řekněme, se roztáčel. Takže daleko více lidí se muselo zabývat tím, jak doplňovat zdroje u takovéhoto člověka, rodiny, dávky na bydlení a podobně. A já jsem přesvědčen, že z tohoto pohledu je asi dobře, že minimální mzdu máme, nějakým způsobem je tvořena, to v tom návrhu je popsáno, a je také stanovena. A je nepodkročitelná. To znamená, ta minimální, co by nepodkročitelná mzda, tedy myšleno za standardních 8 hodin, je tím – tím je to dáno pro všechny. Pak to tady bylo řečeno, v tom soukromém sektoru, do kterého když vstupujeme těmi zaručenými mzdami, tak ten soukromý sektor a ten soukromník se s tím vyrovnává tím, že on pak ty lidi buď nepřijímá, anebo s nimi zachází nějakým jiným způsobem. A všichni víme, že pro stát i pro toho člověka samotného je velmi nevýhodné to, co se dělo dříve, že kuchař bral oficiálně 25 tisíc a reálně bral 60, že? To znamená, u těch mladých, kterým, řekněme, to ještě nevadilo, tak ti to brali v pořádku. Byly to peníze, které byly nezdaněné a tak dále a tak dále. Takže to si myslím, že to je věc, která vytváří, že tento prostor bychom neměli nechat nepokrytý. Ale co se týká změny tohoto zákona, tak si myslím, že není skutečně v tuto chvíli důležitá, já podporuji tedy zákon tak jak tady přišel, a pak pravdou je skutečně – a zažíváme to všichni, kteří zaměstnáváme lidi – že pracovníků je nedostatek. My zrovna dneska vybíráme nebo tento týden probíhá výběrové řízení na pracovníka na oddělení občanských průkazů, pasů atd. A tam máme přihlášek asi 25. Zatímco – myslím ve městě, které má 26, 27 tisíc obyvatel – a zatímco když potřebujeme údržbáře, tak tam máme nula už dlouho. To znamená, na tyto profese právě, dělnické profese atd., dlouhodobě nemůžeme sehnat pracovníky. A ve stavebnictví je to obecně ohromný problém. To znamená, tam je ta mzda, i ta minimální mzda, vlastně úplně zbytečná, protože dochází k tomu, že trh si našel cestu. Já s tím samozřejmě nesouhlasím, že v mnoha segmentech nám chybí elektrikáři, strojaři atd., všichni to vidíme jako problém rozvoje republiky, ale zcela jistě jim dneska, těmto dělníkům a kvalifikovaným pracovníkům, nebrání nějaká zaručená mzda a tyto věci. Takže těch, kterých se to týkalo dříve významně, tak ti dneska tuto ochranu nepotřebují, protože ona je velmi teoretická. A když se díváme na prognózu odchodu lidí do důchodu, počet lidí, které potřebujeme do průmyslu a do těchto činností, tak vidíme, že ta situace se dlouhodobě nezmění. Pak ještě poslední, protože měl jsem tu čest a možnost řešit a řídit tedy také nemocnice, tam ten trh nám taky ukazuje, co bychom chtěli. A ten návrh 24hodinové směny, byť to, co říkal kolega Canov, má logiku určitou pro člověka, který si představí, že bude zdít na stavbě 24 hodin, tak tam určitě by to nebylo možné. Ale ta logika je také taková, že lékaři nebudou chodit na směnu od 6:00 v Sobotu do 6:00 večer. A pak zase do rána a pak zase v neměli. My ty lidi nemáme. Ani je mít nebudeme. A to je – ty důvody, které tady říkali kolegové, kteří jsou – v tomto oboru pracují jako lékaři či zdravotníci, tak o tom ani nechci mluvit, ale ten požadavek zdravotníků je takový: když už si mám zkazit víkend, protože víkend, na víkend čeká každý, no tak já prostě raději budu tam těch 24 hodin. Navíc tedy 24hodinové směny lékařů, teď myslím atestovaných lékařů a tak dále, tak on za tuto dobu vydělá zhruba 17 tisíc korun. Aspoň u nás. Takže je to i dobře honorované. A samozřejmě to přetížení pracovní je řešeno jinými způsoby, protože tam není ten lékař sám. A je tam v nemocnicích tedy více lékařů, zdravotníků a podobně. Ale my, kdybychom chtěli omezit to na 12 hodin, tak si myslím, že bychom měli velký problém vůbec v nemocnicích obsadit, zvláště přes soboty a neděle, obsadit personálem tyto směny. Takže myslím, že ten návrh v tomto smyslu je logický. A navíc vychází z té dlouholeté zkušenosti, kterou tady máme. Děkuji za pozornost.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky