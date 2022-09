Senátor Čunek: Není dobré zaklínat se jen tím, že předchozí vláda něco neudělala

reklama

Vážení páni ministři, milé kolegyně, kolegové,

já jsem chtěl vystoupit hlavně proto, že tu byl výjimečně pan premiér, tak jsem mu chtěl poradit jednu věc. Myslím, že není příliš dobré po tak dlouhé době, když vezmeme ten úsek ze čtyřletého období vlády, kolik už vláda vládne, tak přeci jen je to dost dlouhá doba. A zaklínat se jen tím, že předchozí vláda něco neudělala. Ono je to totiž tak, že ony neudělaly předchozí vlády, co se týká energetické bezpečnosti a soběstačnosti také nic moc. A přebírala to jedna po druhé. Nakonec se tak chovaly i velké státy Evropy, viz Německo. To znamená také byly závislé na jednom zdroji.

Já jsem panu premiérovi chtěl možná poradit, abychom se zamysleli nad tím, kde vlastně příčina vznikla, jestli je to jen skutečně v tom, že jsme energeticky, co se týká plynu, se orientovali na východ. My dnes zastropováváme ceny elektrické energie pro domácnosti. Samozřejmě i plynu. Ale elektrická energie hraje významnou roli. A co se týká elektrické energie, tam jsme soběstační. Po velkých privatizačních nadšených letech jsme zjistili, že některé věci jsme privatizovat neměli, měli bychom si to znovu zopakovat a přiznat. Takže například u vody už jsme o tom všichni přesvědčeni, že se privatizovat neměla, protože je to jediný zdroj, nemohou být dvě trubky vedle sebe, neexistují dvě přehrady, které by si konkurovaly v jednotlivých okresech a podobně, takže tam je to jasné.

Co se týká elektrické energie, tam se ukazuje, že zprivatizování produktovodů, to znamená přenosu elektrické energie přes vysoké napětí, stožáry, transformační stanice a tak dále, tak se ukazuje, že to také byla chyba. A vláda by měla říct lidem, jak tuto chybu vyrovná. A co se týká ČEZ, tak tam se ukazuje, že vláda 100 %, tedy vlastnictví státem, by asi pro nás byla v této chvíli jednodušší. Dochází totiž k tomu, že my se zaklínáme tím, že ČEZ má sice vysoké zisky, ale budeme mít velké příjmy z dividend, ovšem my budeme mít jen 2/3 příjmů. 1/3 příjmů budou mít soukromí vlastníci. A chceme-li tyto příjmy zmenšit, pak bychom museli rozhodnout na valné hromadě, což si myslím, a o tom jsem tady mluvil minule, říkal jsem to panu ministru Síkelovi, jsem rád, že je tady, tak o tom rozhoduje 51 % vlastníků.

A jestliže ve veřejném prostoru neustále mluvíme o tom, co všechno ČEZ musí udělat, tedy mluvíme o tom jako stát, že musíme postavit Dukovany nebo další jaderný blok a že to stát bude stát 200, 300 mld. Kč, tak já jsem přesvědčen, že stát může říct, že by si to měl postavit ten, kdo z toho potom ty zisky má, kdo to provozuje, a to je ČEZ. Takže mít dividendu v ČEZ, si myslím, že je naprostá chyba, tím bych začal. A ČEZ ty velké zisky by měl šetřit na budoucí investici. To je jedna věc.

Druhá věc, jako konzervativní politik považuji vysokou míru pomoci občanů, jinými slovy ta velká míra, tady jsme slyšeli, že až 70 % občanů bude mít možnost žádat po státu nějakou dotaci, to znamená aby přežili, tak to považuji za selhání státu. Stát by naopak měl, a měl udělat to, co dělá teď, to znamená minimálně zastropovat cenu elektrické energie. Měl to zaprvé udělat dřív, ale pak měl udělat možná i jiné věci. Když už zprivatizoval, a já tvrdím, že chybně, zásobníky, produktovody, elektrárny, tak má tyto věci začít brát zpět. Byla tady možnost za 12,5 mld., aspoň to proběhlo médii, nakoupit zpět zásobníky plynu, které jsou u nás. Když si vezmete cenu plynu, za kterou bychom, kdybychom to v té době nabídky od RWE, tuším, koupili, a vezmete si cenu plynu tehdy a dnes, tak z těch 12,5 mld. bychom velkou část, možná celou, měli zpátky. To znamená rozdíl v ceně jednoho kubíku plynu, kdybychom vynásobili, jestli se nemýlím, zásobníky mají celkový objem nějak těsně pod 3 miliardy kubíků. Takže transakce by se nám vyplatila. Ale hlavně jsme ji měli udělat, protože myslet si, že zákonem můžeme omezit vždy vlastníka zásobníku tak, že bude pracovat jen pro nás, to asi není dlouhodobě udržitelné.

Takže toto jsou připomínky, které mám, jsou to zároveň dotazy, proč jsme to nekoupili, protože já jsem ten dotaz, pane ministře Síkelo, na vás dal minule, a vy jste se mu ať už obratně nebo neobratně nebo jste na to zapomněl, jste se té odpovědi vyhnul. A já bych rád znal důvod, proč jsme to neudělali a proč to neděláme ani teď, proč tímto směrem nepostupujeme? To je jeden dotaz.

A druhý dotaz, proč co se týká nulové dividendy jako majoritní vlastník ČEZ nepostupujeme, aby stát nemusel ČEZ platit to, co si on má platit sám jako výrobce a provozovatel elektráren?

Děkuji.

