Senátor Čunek: Vypadá to, že celá Česká republika je prostě pomatená

pane ministře, kolegyně kolegové,

já jsem rád za ty příspěvky, především ten, který byl teď. Konečně víme, že to není ani o zvířatech, o tom, že je chováme proto, abychom mohli žít tedy, abychom jedli. Ale abychom taky, ti, kteří to dělají, aby měli dobrý byznys. Když si vezmete, co tedy byznys, aby normálně podnikali, ten byznys zní možná pejorativně pro někoho. Když se podíváte, proč se Česká republika tak významně zlepšuje proti tomu, jak to bylo před 30 lety, myslím, ta krása kolem nás, já jsem o tom mluvil ve spojení s lesy, ale podívejte se, jak vypadají louky... Za prvé, je to proto, že stát dává své peníze neboli my všichni dáváme své peníze do toho, abychom to posekli, a pak co, pak to zkompostujeme. Je lepší, když tam je ten dobytek, který to spase prostě a vlastně udržuje, pomáhá udržovat naši krajinu krásnou.

Druhá věc je, že ti, co se tomu věnují, pak vydělávají. Zase to dopadne tak, souhlasím s panem senátorem Štěpánkem, zase to může dopadnout, já věřím, že to tak dneska nedopadne, dopadne tak, že kvůli filozofii některých prostě oni mají ten pohled na svět takový: Nechceme jíst maso, bude to podle nás, prostě přizpůsobte svůj život. Vy všichni ostatní. Já jsem nechal své kolegy počítat, kolikrát se opakují ty emaily... Já jsem od jednotlivých osob dostával emaily desetkrát dokola, prostě oni jsou usilovní. Ale vypadá to, že celá Česká republika je pomatená prostě, z mého pohledu, pozor, z mého pohledu.

Bylo tady jasně řečeno, že to zvíře netrpí, je omráčeno elektrickým proudem. Někteří kroutili hlavou. Já nevím, s čím jsou omráčeni oni, že tomu nevěří, ale prostě je to tak. Ty zkoušky jsou provedeny všude, v nemocnicích, všude prostě se může stát chyba a stává se ta chyba. No, i na jatkách se může stát chyba. Zatímco v těch nemocnicích nám to tolik nevadí, protože jde jenom o lidi, naštěstí, u těch zvířátek prostě nám to vadí, že se může stát chyba. Ale je to zajištěno. Ale vůbec nám nebude vadit, když Poláci budou těch, kolik jste říkali, 17 tisíc kusů, když tady budou projíždět...

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

Oni mají z této debaty ohromnou radost. Já si skoro myslím, že si některé lidi zaplatili, abychom tady nedali, myslím zákonodárce teď, aby tady nebyla žádná produkce, protože my jsme ti nejzelenější na světě a oni to přes nás budou vozit. Víte, kolik je to minimální počet kilometrů z jednoho místa, kde vím, že se vozí do Turecka? Je to 1800 km! 1800 km, vezměte, jak dlouho jede ten kamion, jak jedete vy dlouho. Ale pozor, ten kamion musí mít přestávky, to znamená, on jede přes Evropskou unii, kde musí dodržovat přestávky, pití, zchlazení, já nevím, co všechno. Jakmile přejede Evropskou unii, tak si to dejte do Googlu a podívejte se, pak je to jakkoliv. Prostě ta zvířata trpí. Nabízí se otázka: Tak je zakážeme vyvážet! A co ti zemědělci? Těm to doplatíme. Takže teď budeme doplácet CHKO, že tady bude všude CHKO, pak budeme doplácet zemědělcům atd.

Jediné, co nám pomůže, je prostě nějaká pohroma, aby nám bylo hůř, protože už teď každý dlužíme 330 tisíc, každé dítě, každý dlužíme 330 tisíc na dluhu. My ho klidně budeme zvyšovat, protože to je zvyšování státního dluhu. Ale nikdo si to nechce uvědomit, protože někdo si myslí, že je něco špatně. I z těch příspěvků tady, i z těch příspěvků v emailech vysvítá jedno, že tady funguje dobře fake news.

Na Vsetíně chceme opravit park centrální a vznikla petice, že tam polovina stromů padne. V té koncepci je napsáno, že nepadne ani jeden, ale to nikomu nevadí prostě. Lidé se podepisují. Já sám bych se taky podepisoval. Doneste mi nějakou petici, kde je, že když se zvířata budou trápit, tak prostě já ji podepíšu. Stejně jako mnozí z vás jsem také doma zabíjel králíky. Když jsem to udělal špatně, že jsem na první ránu toho králíka svou nešikovností neomráčil, tak jsem daleko větší ránu dostal od svého táty, abych si to pamatoval, že se zvířata netrápí.

Ale my z toho tady uděláme, zase, stejně – jak jsem to říkal u těch lesů, tady prostě zase je fake news a i tady se vypráví, že se vlastně to zvíře vykrví, jestli se za ním někdo modlí z našich řezníků, to si skoro nemyslím. To jsem neviděl. Já jsem tam byl několikrát, protože v mém volebním obvodě máme jatka. To zabíjení profesionální je prostě řízené, mimo jiné jsou tam ty kamery, takže já, a veterináři atd.

Já plně podporuji ten zákon tak, jak přišel ze sněmovny. Ale hlavně jsem vám chtěl říct, že bychom si měli hodně všímat lidí, hodně se dívat na to, jak se staráme o staré lidi atd., protože myslím si, že takové diskuze tady vůbec nevedeme, když jde o lidi, ale diskutovat nad fake news, to znamená, vůbec ne, co to v tom zákoně je, vůbec ne, co tady říká předkladatel, to nás nezajímá. My prostě dostaneme emaily, chceme hlasy, tak jdeme tím směrem. A je nám to úplně jedno. Mně to nikdy takto nebylo jedno. Napadá mě humánnější řešení než čekat na katastrofu, která nás přivede k rozumu, myslím i ekonomickému.

Možná bychom mohli teď dát jediný pozměňovací návrh, a to, že zakážeme úplně maso. V České republice, ale úplně, pane ministře, dokonce asi ani chovat se nebude, protože tam by se taky mohli trápit. A naráz zjistíme, jak na tom jsme, protože ta mlčící většina, ta mlčící většina prostě o tom ani neví, že nám chodí fake news emaily a že tady říkáme nesmysly, která vlastně jim brání v normálním životu... Ta mlčící většina to neví. My bychom se jí měli zastat a neměli bychom věnovat tolik prostoru...

Věnujme, prosím, prosím vás všechny o to, prostor tomu rozebírání toho zákona, co opravdu v těch porážkách je špatně, že to zvíře trpí, ono skutečně netrpí. Jestli je mu proražená lebka, ano, a tím je usmrceno hned, pak se vykrví, nebo je přivedeno jako ten králík do bezvědomí... Samozřejmě, já jsem většinou pak po té ráně od táty strhl králíkovi vaz už zrovna, protože ta rána byla taková, ale když ho omráčíme elektrickým proudem a pak ho vykrvíme a maso prodáme... Mimo jiné s ohledem na zelenou politiku, kterou já vyznávám, to znamená ne každou, ale tuto, když vykrvíme to zvíře tady, rozporcujeme ho a pošleme ho do Istanbulu či někam jinam, naložíme nejméně dvakrát tolik masa, než ho odvezeme tam. Takže si vezměte ten kamion, který jede 2000 km, řekněme, že ho vytíží i zpátky nějak, to nevím, ale prostě jeden kamion 2000 km a je to 17 tisíc kusů. Na to bychom se měli dívat taky. To je taky totiž ekonomika, ale taky životní prostředí.

My skutečně pro některé nápady likvidujeme životní prostředí zase na druhé straně.

Já vám děkuji, že budete hlasovat pro tento zákon tak, jak přišel ze sněmovny.