Senátor Čunek: Způsob hospodaření zcela jistě přírodu negativně nenaruší

Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové.

Já mám jediný dotaz na pana ministra. Závěrem té zprávy je řečeno, že ona nemá dopad na státní rozpočet atd. Chápu, že ta zpráva samotná ne, ale zcela jistě rozšiřování, například rozšiřování oblastí chráněných a podobně, ty pochopitelně velký dopad na rozpočet mají, i na podnikatelskou sféru.

Jestli je ve zprávě uvedeno, že rozšiřujeme tyto oblasti, už budeme někde na 28 procentech, já si dovolím sdělit svůj názor. Já s tím až na výjimky nějakých oblastí zásadně nesouhlasím, protože si myslím, že úroveň chování obyvatel, tedy občanů České republiky, i soukromých subjektů v lesích se významně zlepšilo za těch 30 let. Já můžu říct, že v té asi největší souvislé části zalesněné České republiky, v Beskydech, kde žiji, tak si myslím, že je vidět, že způsob hospodaření, když se dělá podle zákona, a je kontrolován pochopitelně státem, zcela jistě nenaruší přírodu nějakým způsobem negativním.

A to samozřejmě nemluvím o těch přírodních katastrofách, které nastávají. Takže spíš se chci zeptat, to je druhý dotaz na pana ministra, co nás vede k tomu, že si tak ztěžujeme to podnikatelské prostředí tím, že stále se snažíme rozšiřovat plochu chráněných oblastí, čímž vlastně se stáváme méně konkurenceschopnými proti jiným oblastem sousedních států.

Děkuji.

Jiří Čunek KDU-ČSL

