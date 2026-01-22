Senátor Fischer: Chci stabilní veřejnoprávní média, která se nebojí kontrolovat každého

Přátelé, přečetl jsem si komentář na Seznam Zprávách a musím říct, že to sedí: když už chcete zničit ČT a ČRo, řekněte to aspoň na rovinu. Já osobně chci podpořit stabilitu veřejnoprávních médií – Česká televize i Český rozhlas mají v naší zemi vysokou důvěryhodnost a v záplavě dezinformací jsou jedním z důležitých zdrojů profesionální žurnalistiky, která ověřuje fakta. Ale dělají mnohem víc. Mají být hlídacími psi demokracie a také plnit například vzdělávací roli.
Vadí mi, že vláda Andreje Babiše občanům pořádně nevysvětluje, co se stane, když zruší koncesionářské poplatky a přesune financování na státní rozpočet (od 2027).
To je deset miliard korun ročně, které jdou z kapes lidí, ale najednou budou muset přijít ze státního rozpočtu. To znamená navýšení výdajů státu. Jde o prohloubení deficitu? Vláda zatím neřekla odkud ty peníze vezme, zda z nových daní nebo to bude znamenat škrtání jinde? A co bude do té doby?
A co když vláda pak rozhodne, že dá ČT a ČRo jen polovinu rozpočtu? Co když je tím donutí k masivnímu propouštění novinářů a redaktorů? V téhle toxické dezinformační době by to bylo nebezpečné – kdo by pak ověřoval fakta?
Argumentem nemůže být, že to někdo slíbil v předvolební kampani. Tak rozsáhlé změny by měly být odborně připraveny, projít seriózní oponenturou a mít širokou shodu. A když už, měly by být prosazeny například tak, aby každý rok na podzim při schvalování rozpočtu nemusely televize a rozhlas předstoupit před vládu a ukázat, že umí panáčkovat, jinak nedostanou peníze na další rok.
Jak známo, strany vládní koalice v tomto bodě neměly shodu a ministr kultury musel udělat velký obrat a ustoupit. To ale nevypadá na nějaký koncepční přístup, spíše na rychlý ústup z pozic pod tlakem. Dnes jsme o situaci jednali v senátu, kde jsem podpořil navržené usnesení.
A to přesto, že s úrovní médií veřejné služby nejsem bez výhrad spokojen – dozorčí rady nefungují dobře, měly by řešit stížnosti občanů rychleji a důsledněji kontrolovat práci těch, za které nesou odpovědnost. Ale jako politik si myslím, že není moje role veřejně je kritizovat nebo jim radit.
A hlavně: cestou rozhodně není vzít do ruky kladivo a majzlík, rychle načmárat na kus papíru zákonný rámec, uvrhnout je do existenční nejistoty a začít je kontrolovat přes peníze.
Chci stabilní, nezávislá veřejnoprávní média, která se nebojí kontrolovat každého, kdo má v naší zemi moc. Chci média, jejichž ředitelé nebudou muset čekat s čepicí v ruce každý podzim v obavě, kolik dostanou peněz. To by už nebyl hlídací pes, ale televize by byla na vodítku a rozhlas dostal náhubek.
Co si o tom myslíte vy?
