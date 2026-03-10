Skopeček (ODS): Navrhujeme slevu 1,70 koruny na litr benzínu i nafty

Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové,
já bych vaši pozornost chtěl upřít na návrh, se kterým přicházíme. Já bych rád zařadil na tuto schůzi bod s názvem Snížení spotřební daně z paliv. A rád bych vám představil náš návrh změny zákona o spotřebních daních, který má za cíl reagovat na to, co všichni vidíme u čerpacích stanic po začátku konfliktu v Íránu.
Dobře vidíme, že od té doby ceny paliv u našich čerpacích stanic, co se týče nafty, vystřelily o 6 korun do dnešního dne, u ceny benzínu jsou to 3 koruny. My přicházíme s návrhem zákona, který má ambici snížit spotřební daň právě na paliva, to znamená na benzín a na naftu o 1,70 koruny na litr. Jsme motivováni tím, že to podle našeho názoru má šanci snížit vysoký tlak na peněženky jak spotřebitelů, motoristů, kteří jezdí automobily, tak samozřejmě to bude mít pozitivní dopad i na odvětví, která jsou tou cenovou... (Poslanec je hlasově indisponován.)
Já se omlouvám, může mi někdo přenést trošku vody? Děkuju. To víte, 3:1 vyhrát nad Spartou, to není jen tak. (Smích v sále.) Snad to bude trošku lepší a bude mě trošku rozumět. Čili přicházíme se změnou zákona o spotřebních daních, která má ambici snížit spotřební daň o 1,70 koruny. Je to snížení, které respektuje minimální hranice, které jsou dány ze strany evropské směrnice, protože oblast spotřebních daní je samozřejmě harmonizována na úrovni Evropské unie.
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
My s tím návrhem přicházíme i po zkušenostech, které jsme měli v době vlády ve chvíli, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Všichni jsme viděli, jak vystřelily ceny energií, včetně ceny ropy a ceny benzínu a nafty. A i naše vláda přistoupila ke krátkodobému snížení spotřební daně.
My v tuto chvíli navrhujeme snížit o 1,70 koruny na litr, jak už jsem zmínil, a mělo by to platit od 1. května do 31. srpna 2026. Čili jde o časově omezený úsek. To je nějaká zase naše priorita, abychom nezatížili příliš veřejné rozpočty. Ale myslíme si, že cena toho, pokud bychom nedělali nic a (stejně) jako vláda v tuhletu chvíli ten vývoj u benzínových stanic podceňovali, tak se obáváme dopadu jak do peněženek konkrétních lidí, domácností, tak samozřejmě dopadů na odvětví dopravy. Ale všichni dobře víme, že benzín a nafta je poměrně významnou nákladovou položkou celé řady firem, od drobných živnostníků až po velké firmy.
Když se podíváme do minulosti, můžeme vidět, že vysoké ceny ropy a vysoké ceny benzínu a nafty u čerpacích stanic vedly často k tomu, že se razantně zvýšila i míra inflace. Po poměrně dlouhé době vysoké míry inflace si myslím, že bychom měli k tomuto tématu přistupovat obezřetně a ve chvíli, kdy přichází nákladový šok v podobě zvýšených cen energií, respektive zvýšené ceny ropy, tak bychom na to měli reagovat.
Ropa na světových trzích o víkendu přeskočila tu pomyslnou hranici 100 dolarů za barel. K dnešnímu dni sice o něco klesla, nicméně stále se pohybuje výrazně nad tou cenou, na které byla v době zahájení útoku na Írán, kdy to bylo přes 70 dolarů a v tuhletu chvíli je na úrovni 90 dolarů. Ale když se podíváme na ceny právě u těch čerpacích stanic, tak vidíme, že ty reagovaly okamžitě.
Takže ještě jednou věřím, že tento návrh získá podporu. Já věřím, že automaticky u Motoristů, protože jelikož se označují za jedinou pravicovou stranu, tak my jim přinášíme snížení daní a ještě na produkt, který určitě motorismus v České republice podpoří. Takže tam si myslím, že ta podpora od této jediné motoristické pravicové strany Poslanecké sněmovny, to říkám samozřejmě v uvozovkách, bude téměř automatická. Nevím, jak by nemohli hlasovat proti tomuto návrhu vzhledem ke svým programovým proklamacím, ale věřím, že získá podporu i ze strany vládní koalice, protože nikdo tu nechceme opakovat období vysokých cen energií, období vysoké míry inflace. A pokud nic neuděláme a ty ceny pohonných hmot zůstanou na této úrovni, tak samozřejmě se to do inflace bude propisovat, a to zvýšení cen ponesou nejenom motoristé, nejenom ti, co jezdí automobily, nejenom ti, co podnikají. A samozřejmě automobily a pohonné hmoty ke svému podnikání potřebují, ale dopadne to na celou ekonomiku. Ještě jednou zopakuju, vysoké ceny ropy mají svůj dopad na vyšší míru inflace. A když se podíváme na časové řady třeba růstu ekonomik, tak vysoké ceny vedly i k tomu, že zbržďují ekonomický růst.
Takže ještě jednou prosím, kolegyně, kolegové, zařazuji bod Snížení spotřební daně z paliv. Já bych byl rád, abychom to zařadili na dnešek jako druhý bod po návrhu, který za chvíli přednese kolega Sokol, který bude navrhovat bod Informace o situaci v Íránu. Myslím si, že logicky toto by mohl být druhý bod, který by následoval. A v rámci něj vám představíme hotový návrh novely zákona o spotřebních daních, který máme napsaný, který stačí projednat. A pokud ho projednáme ve zrychleném čtení tak, jako ho navrhujeme, tak přineseme konkrétní úspory občanům. Když se podíváme na ten dopad, tak běžný spotřebitel, běžný motorista, může ušetřit až 120 korun, když bude čepovat plnou nádrž. Kamiony a ti, co jezdí velkými nákladními vozy, ušetří až tisíce korun ve chvíli, kdyby se ta snížená spotřební daň propsala do snížení ceny jako u těch našich čerpacích stanic.
Takže pevně věřím, že to je opatření, které přijmeme rychle, na které nebudeme čekat, protože jsem přesvědčen a přeji si, aby konflikt v Íránu skončil co nejrychleji. Ale po té slovní intervenci Donalda Trumpa sice cena ropy na světových trzích klesá, ale nemůžeme si být jistí, že se to rychle přepíše i do cen benzínu a nafty u českých čerpacích stanic. Tak abychom těm negativním ekonomickým důsledkům předešli a abychom snížili náklady jak domácnostem, tak firmám, tak proto konkrétní návrh 1,70 koruny, sleva na spotřební dani na litr benzínu i nafty.
Děkuju za pozornost.
