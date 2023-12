Senátor Fischer: Je opravdu ohlídáno, abychom to neplatili za rok, za dva znovu?

reklama

Vážený pane předsedo, vážený pane vicepremiére, dámy a pánové,

otázka eDokladů tak, jak ji tu pan ministr vysvětlil, má v sobě skutečně několik velmi důležitých věcí. Na prvním místě bezpečnost. Děkujeme, pane ministře, že jste se tomu věnoval. Bez toho, že budeme nejen hlídat bezpečnost samotné aplikace, ale také bezpečnost spojenou s celou architekturou centrálních registrů, která zestárla, tu má dnes na starosti naše vládní agentura, tak bychom opravdu mohli stavět krásný dům bez základů. Nebo na základech, které už nejsou solidní a spolehlivé. Takže děkujeme za to, že jste se věnoval bezpečnosti.

Já jsem se chtěl zastavit na chvíli u toho evropského tématu. Vy jste zmínil, že vaší ambicí je, aby ČR v tomto, to znamená budování eDokladů, byla na čele digitální inovace. Když se podíváme na pilotní projekty, které podporuje EU, tak zjistíme, že jsou tam celkem čtyři projekty. Ve třech z nich je ČR. A když sečteme, kolik se v tom zapojuje členských států, tak zjistíme, že to je obrovská síla. A jsou tam dokonce nejen členské státy EU, ale i ty, které členy nejsou. A to proto, aby byly kompatibilní s tím, co vzniká za architekturu v oblasti budování digitální dokladovky nebo peněženky i s osobními doklady pro EU, pro občany EU, tedy pro občany ČR.

A mě tady zajímá ta věta, kterou jste řekl, abyste nám ji zkusil ještě znovu pojmenovat. Vy jste řekl: „Technologie, na které stavíme, je totožná s budoucí eObčankou.“ A zároveň jste to ještě doplnil, že architektura této aplikace, kterou jste připravili, vyjde řádově na desítky milionů Kč a že vaším cílem je, aby se to občan naučil všechno používat. A mě jenom zajímá, jestli je opravdu ohlídáno, abychom to neplatili za rok, za dva znovu ve chvíli, kdy přijde ten evropský standard, abychom to neplatili dvakrát, protože to by byl drahý špás. To by byla drahá lekce pro občany, jak se naučit něco používat, co potom budeme stejně nahrazovat evropskou architekturou.

Takže by mě opravdu zajímalo, do jaké míry je kompatibilita dnes pojištěna, protože to je věc, kterou bychom také měli od vás slyšet. Vy jste to jednou větou zmínil, mě by jen zajímalo, jestli byste nám to mohl trochu ještě rozvést, protože argument, aby se to občan naučil používat, je pro mě relativně slabý. On se to občan naučí používat například při kontaktu s bankami a dalšími, to znamená, mám za to, že bychom měli úsporně vynakládat prostředky z peněz daňových poplatníků.

Děkuji.

