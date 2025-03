Senátor Fischer: Je to skandální selhání nejen ředitele nemocnice, ale celého systému

Považuji kauzu FN Motol za mimořádně vážnou.

Ludvík byl ředitelem Motola čtvrt století. Za tu dobu se u nás vystřídalo 11 premiérů a 16 ministrů zdravotnictví. Andrej Babiš si ho dokonce vybral jako kandidáta za ANO do senátu!

Zprávy, které denně přinášejí podrobnosti o chybách v hospodaření vedení této nemocnice, jsou pro silné žaludky. Způsobená škoda se počítá ne po stokorunách, ale na miliardy.

Od jedné ze zdravotních sester, která zde celé roky obětavě pracuje, jsem zaslechl, že dostala koncem roku částku „100 korun“ jako čtvrtletní odměnu. To mi přijde jako výsměch.

Nemocnice bez personálu je nesmysl. Jak je možné, že zdravotní personál byl pro vedení nemocnice až to poslední, co řešili? A zatímco sami sobě přihrávali peníze ze zakázek, zaváděli naopak pro zaměstnance tvrdá úsporná opatření ? Považuji to za skandál .

Je to skandální selhání nejen ředitele nemocnice, ale celého systému. Je to selhání státu, který to musí vysvětlovat v Bruselu, aby nám nezastavili miliardy určené na stavbu onkologického centra.

Co s tím?

Nechat pracovat justici a ctít presumpci neviny. Úniky ze spisů jsou nepřijatelné Najít odpověď na otázku, proč kontroly neodhalily nic podezřelého Zlepšit práci ministerstva zdravotnictví a všech institucí státu, které dvacet let nevěnovaly Motolu dostatečnou pozornost Změnit podmínky pro působení zdravotních pojišťoven, jimž hrozí vážné potíže Odměnit zdravotní sestry a lékaře, kteří v takovém systému obětavě slouží, přestože byste to na výši jejich odměn nejspíše vůbec nepoznali.

Mgr. Pavel Fischer BPP



