Senátor Fischer: Nepodporujme úřady, které porušují zákony

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,
projednáváme Výroční zprávu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2024. Mohlo by se říci, že to je věc, kterou vezmeme na vědomí, a jde se dál. Ale když začneme přemýšlet o roli, kterou plní ÚOHS v naší zemi, tak bychom měli být na pozoru. Jedná se totiž o roli, která hlídá poměry volné soutěže na trhu, svobodné soutěže na trhu. To, že chrání svobodnou soutěž na trhu, je vlastně jeden z projevů svobody, která je pod ochranou Ústavy České republiky.
Takže tady máme úřad, který má mimořádně důležitou úlohu, aby hlídal dodržování pravidel, je to vlastně takový fotbalový rozhodčí, který ale, jak jsme slyšeli právě z úst paní senátorky, kdykoliv přišla řeč na reformu toho úřadu, ty reformy blokoval. Příkladů jeho lobbingu za závěsy politického dění bychom našli opravdu víc, než bylo tady uvedeno.
Přitom ten úřad má obrovskou pravomoc. Když se podíváme, on není pod přímou kontrolou parlamentu. Zrovna projednávání této výroční zprávy je proto tak důležité, že můžeme k tomuto úřadu také něco říct. Rovnou dopředu říkám, že budu hlasovat proti, protože nesouhlasím s tím, abychom to pouze vzali na vědomí a říkali si, že je všechno v pořádku.
Úřad má totiž mimořádnou pravomoc. Za rok 2024, jestli jsou má čísla správná, učinil 650 správních řízení a 1680 rozhodnutí. Navíc tam jsou v samotném úřadu poměry, které stojí za pozornost, protože samotný předseda, kterému ani nestálo za to, aby za svůj úřad tady bojoval, takže za sebe poslal raději zástupce, možná proto, že jsme ho tady také loni vystavili jisté kritice, samotný předseda má mimořádně vysokou koncentraci pravomocí ve svých rukou.
Skutečnost, že ten fotbalový rozhodčí si hlídá, aby jeho úřad nepřišel na hru o pravomoci a zároveň koncentruje obrovskou moc, vytváří postupy, které unikají určité transparentní kontrole veřejnosti. A přitom jako správní orgán bychom měli hlídat jeho rozhodnutí. Zeptejte se podnikatelů, co si o tom myslí. Vzpomeňte si na všechny fotografie pana předsedy Mlsny s nejrůznějšími byznysmany, jejichž kauzy měl naopak posuzovat z bezpečí své kanceláře. On se s nimi setkával v místech, která nedělala čest v jeho úřadu.
V roce 2024, a to tady nepadlo, já bych chtěl vám osvěžit paměť, proběhla neohlášená inspekce v sídle firmy Seznam. To je ten vyhledávací významný aktér na trhu, který vzdoruje v tom nerovném souboji gigantů například firmě Google, a vedle toho má řadu dalších aktivit, včetně novinářské, která se také dotýkala ÚOHS. I proto se začalo spekulovat o tom, že vlastně zásah ÚOHS v sídle Seznamu nebyl jenom svázán s firmou jako takovou a s jejími internetovými produkty, které jsou mimořádně někdy oblíbené, jako jsou třeba Mapy, které často používají turisté doslova po celém světě, ale že tato kontrola, protože byla neohlášená, směřovala k tomu, aby se novináři v Seznamu přestali zabývat těmi nepříjemnostmi, které se vázaly na ÚOHS.
Proč o tom mluvím? Seznam se soudně bránil a Krajský soud v Brně v dubnu tohoto roku, jestli se nepletu, rozhodl, že skutečně ÚOHS porušil pravidla, porušil vlastní pravidla. Takže tady máme úřad, jehož předseda tady dneska chybí, ale přitom máme od soudu doloženo, a to už nejsou spekulace, že úřad postupoval v rozporu se zákony a s pravidly, a přitom on by je měl hlídat. A tady bych tedy zpozorněl.
Ani jeden ze zpravodajů na to nezavedl řeč a náš vystupující, jeden ze zástupců pana předsedy, se tomu vyhnul. Myslím si, že jako parlament bychom měli být v těchto případech náročnější, a já odmítám dnes podpořit, že to vezmeme na vědomí. Tohle je velmi vážná věc, která vyžaduje přinejmenším, abychom nepodporovali úřady, které porušují zákony, a máme na to dneska i soudní rozhodnutí.
Děkuji.
autor: PV