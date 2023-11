Senátor Fischer: Pomáháme a zároveň zpřesňujeme výcvik našich ozbrojených sil

reklama

Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové.

Mandát, který máme dnes před sebou o působení sil Ministerstva obrany České republiky v letech 2023 a 2024 je velmi důležitý dokument a důležité rozhodnutí, kterým podporujeme práci vlády a našich ozbrojených sil na poli spolupráce s našimi existenci. A na stabilizaci velmi nestabilních území. Paní ministryně zmínila tři, které tady nejsou. Tři mise tady chybí, protože běží samostatným mandátem.

Ta první se týká vojenské policie v Kosovu, druhá vojenské policie, která vyšetřuje válečné zločiny na Ukrajině a třetí naše přítomnost v Nigeru v Sahelu. Ta přítomnost v Nigeru v Sahelu bude možná ještě hodně potřeba. Sahel je strategicky mimořádně důležitá oblast, která má dopad na stabilitu celé Afriky, celého kontinentu. Také může destabilizovat Evropu, jak vidíme na té vysoké koncentraci islamistů, kteří se tam stahují. A na migračních vlnách, které odsud přicházejí. Proto musíme být připraveni také rychle reagovat, kdyby bylo potřeba ještě tu naši misi v Nigeru prodlužovat.

Ale dneska není součástí tohoto mandátu. A proto jsem se chtěl soustředit na věc, která tam je, a to je posilování naší aktivity ve prospěch výcviku ukrajinských ozbrojených sil. Ten konflikt, ta agrese, to vojenské přepadení Ukrajiny ze strany Ruska je velmi vážná věc, na kterou nemáme právo zapomínat. Přestože vidíme v každodenním televizním zpravodajství hrůzyplné obrázky z Blízkého Východu, nového konfliktu, který se rozhořel s plnou silou doslova na prahu Evropy, tak nesmíme zapomínat na to, že tento konflikt může být svým způsobem propojený s tím, co sledujeme na Ukrajině.

A musíme být velmi pozorní v tom, abychom nepřehlédli, že na Ukrajině se nejenom bojuje za Ukrajinu, ale také za celou Evropu. A že případné poražení Ukrajiny by mělo obrovské dopady celosvětově. Proto jsem chtěl ocenit, že v tom mandát, který dnes schvalujeme, je zvýšené úsilí právě věnováno výcviku ukrajinských ozbrojených sil.

Jak již paní ministryně zmínila, s náčelníkem generálního štábu jsme se zajímali na výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost, jakým způsobem to – ten výcvik, zkušenosti z fronty, z Ukrajiny – se promítají i do našeho výcviku, do naší metodiky. A byli jsme ujištěni, že to je opravdu mimořádně přínosné i pro ozbrojené síly České republiky. To znamená, pomáháme jiným, ale zároveň budujeme a zpřesňujeme výcvik i pro naše ozbrojené síly.

Proto jsem vás bez dalšího chtěl požádat o podporu tohoto mandátu. Důkladně jsme ho probírali a za výbor pro zahraničí, obranu a bezpečnost vás prosíme, abyste ho také doporučili svým hlasováním.

Děkuji.

