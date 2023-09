Senátor Fischer: Posílili jsme vzájemně výhodné vztahy s demokratickým Tchaj-wanem

reklama

Pět let, co jsem senátorem, se intenzivně věnuji tématu ohrožení ze strany komunistické Číny a jak se proti němu bránit. Za tu dobu se toho hodně stalo: prezident Zeman poklonkoval čínským komunistům, prosil o čínské vakcíny proti covidu a společně s čínskou ambasádou vyvíjel nepřípustný nátlak na předsedu Senátu. Tehdy ještě parlamentní strany ochotně přijímaly návštěvy čínských komunistů. Čína se pokoušela ovlivňovat dění v naší zemi a firmy s českými zakladateli pracovaly na vylepšování obrazu Číny v ČR. Mezitím byly ve světě odhalovány případy čínské špionáže a naše bezpečnostní instituce bily na poplach. Vzpomínáte si ještě na nápisy na čínském šuntu, který Babišova vláda draze nakupovala, že „epidemie skončí, česko-čínské přátelství přetrvá“?

Za těch pět let se toho také hodně povedlo. Téma Číny se dostalo nejen do Parlamentu, ale také do agendy vlády nebo do širokého obecného povědomí. Na základě veřejných slyšení v Senátu jsme poukázali na slabá místa v přístupu vlády – šlo o podporu podnikatelů nebo odolnost státní správy a samosprávy proti cizímu vlivu. Posílili jsme také vzájemně výhodné vztahy s demokratickým Tchaj-wanem. A proto vysoce oceňuji, že dokonce státy NATO společně na summitu ve Vilniusu označily Čínu za ohrožení společných zájmů, hodnot i bezpečnosti.

Čínský zájem je totiž podlomit odolnost parlamentních demokracií a systematicky potírat kritické hlasy doma i v zahraničí. Když si se zahraničními partnery z demokratických zemí vyměňujeme zkušenosti, je skutečně o čem mluvit. Místo, kde je třeba se čínskému vlivu věnovat, jsou parlamenty, kde mají zákonodárci povinnost kontrolovat vlády a navrhovat legislativní úpravy s cílem posílit bezpečnost.

Jsem proto velmi rád, že jsme v těchto dnech v Praze hostili, spolu s paní poslankyní Evou Decroix, parlamentáře doslova z celého světa. Šlo o výjimečnou akci. Během jednání se setkali kolegové z Meziparlamentní aliance k Číně (IPAC), kde jsem už několik let spolupředsedou. Mám radost, že jsem mohl navázat osobní kontakty s těmi, které znám převážně z videokonferencí, a že je Praha v parlamentech po celém světě spojena s tak důležitým tématem, jako je obrana demokracie a svobody.

