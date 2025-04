Senátor Fischer: S rušením nebo změnami jednotlivých kategorií a stupňů řádů bych byl opatrný

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

projednáváme návrh zákona o státních vyznamenáních a novelu, která se týká konkrétně medaile Za zásluhy. Chtěl jsem na prvním místě podpořit tuto novelu, tuto změnu. A upozornit, že celý komplex našich vyznamenání tak, jak je vepsán do zákona, který dnes projednáváme a který od roku 1994 nikdy nebyl novelizován, což skutečně stojí za pozornost a je to také výrazem určité opatrnosti nebo obezřetnosti v nakládání s tímto textem.

Tento zákon odpovídal na potřebu toho, vyznamenat každého nebo každou, kdo se zasloužil, kteří nebo které vynikli. Národ, který si totiž neváží hrdinů, je bude ve chvílích nejdůležitějších postrádat. A to je memento, které bychom měli mít na paměti. Hledat osobnosti, které se zasloužily, které vynikly, je naší povinností a je to povinností také proto, že společnost, která si neváží zásluh, která je neumí ocenit, tak často teprve pozdě zjistí, že veliké osobnosti byly mezi námi a my jsme si toho ani nepovažovali. Proto jsem chtěl ocenit, že o tom tady můžeme vést rozpravu.

Chtěl bych reagovat na svého předřečníka, který říkal, jak je systém celý komplikovaný. Já připouštím, že by bylo na místě se po těch letech k systému vyznamenávání vracet a domýšlet jednotlivé kroky. Musíme připustit, že v naší zemi, možná v reakci na minulá staletí, jsme potlačili cosi, čemu se říkalo resortní vyznamenání, to znamená vyznamenání v rámci jednotlivých ministerstev, která udělují představitelé nebo ústavní činitelé, kteří mají odpovědnost podle kompetenčního zákona za tyto oblasti.

To se za tu dobu podařilo v řadě případů nastavit jako u ministerstva vnitra, ministerstva obrany či ministerstva zahraničí a dalších. Ale přesto si myslím, že je velmi správně, že se upravuje parametr pro udělování medaile za zásluhy. Nicméně dříve, než bychom začali rušit nebo měnit jednotlivé kategorie a stupně u dalších, zejména u řádů, tedy Řádu Tomáše Garrigua Masaryka a Řádu bílého lva, tak bych byl opatrný.

To, že se praxe oceňování skutečně změnila během zejména mandátu Miloše Zemana, který do toho vjel, do té tradice, která tady byla, tak trochu s vervou někoho, komu je jedno, kudy vedou cesty, které nastavili jeho předchůdci, tak to bylo vidět i pouhým okem a jsem rád, že na to můj předchůdce u mikrofonu přitáhl vaši pozornost.

Čili podporuji tuto změnu, ale v tom dalším bych byl obezřetný. Ono to mělo a má svou logiku. Když se začteme do vyznamenání, jak se skládala od vzniku republiky nebo obnovení republiky, tak tam skutečně v tom je jakási logika, kterou bychom spíše měli hledat a rozvíjet a ne ji rozjezdit koly, jako to udělal jeden z našich prezidentů.

Děkuji, tento návrh podporuji a za tuto debatu jsem vděčen. Myslím, že bychom se jí nadále měli věnovat. Děkuji.

Mgr. Pavel Fischer BPP



