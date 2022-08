Senátor Goláň: Debata se vedla i o azylu

reklama

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Mě tou omluvou pan předsedající rozesmál, tak jsem málem nechytl ani dech...

Chtěl bych zdůraznit, že samozřejmě mí předřečníci tento návrh zákona perfektně představili, já bych si snad dovolil ještě doplnit, že tento zákon rozšiřuje působnost orgánů Celní správy, to znamená, že orgány Celní správy mohou zadržovat tento majetek, mohou jej zajišťovat, tak jak oni jsou zvyklí už ze své předchozí činnosti.

Co tady bylo zmíněno, ještě jednou bych chtěl říct, že je tu opravdu nově ten poplatek za správu majetku ve výši 3 %. Správcem tohoto poplatku je specializovaný finanční úřad. Ke správě tohoto poplatku byla jedna z připomínek našeho legislativního oddělení, jakým způsobem bude zaručeno, že nebude tento poplatek vybírán dvakrát. To znamená jednou od toho povinného, podruhé od toho, kdo s tím majetkem nakládá, třeba třetí osoba. K tomu byla jasná odpověď ministerstva financí, jak na včerejší komisi, tak již dříve. Co se týkalo mých dotazů, že každý ten povinný má možnost si zkontrolovat svůj daňový účet a uvidí, zda ta jeho povinnost byla splněna či nikoli. Tato věc je přístupná pomocí dálkového systému.

Těch připomínek... ÚPV se hlavně zabýval při projednávání této materie nikoli dopadem NKÚ na samosprávy, ale na velkou část připomínek našeho legislativního odboru. Tyto připomínky byly vypořádány i v mé zpravodajské zprávě, byly předmětem i naší diskuse. Některé ty připomínky se úplně vypořádat nepodařilo. Ty byly legislativně-technického charakteru. Ministerstvo financí i ministerstvo vnitra se domnívaly, že bude možné je opravit až v rámci tzv. redakce, to znamená při zápisu do Sbírky listin. Nicméně došlo asi k dohodě, že taková oprava nebude možná, ale všechno lze opravit. To pan ministr ví určitě od svých náměstků. V rámci připravované koncepční novely, kde vlastně tato změna nemá normativní vliv.

Bylo konstatováno při projednávání tohoto zákona na půdě ÚPV to, co tady řekl pan garanční zpravodaj, že je velmi nešťastné to, že došlo k tomu dvojkolejnému projednání toho sankčního zákona a zákona o projednávání sankcí, což není problém Senátu, ale je to problém Poslanecké sněmovny, protože zákon o provádění mezinárodních sankcí byl projednán v prvním čtení, to znamená podle § 90 odst. 2 jednacího řádu, kdežto sankční seznam je projednáván v normálním termínu, to znamená zákony, které jsou velmi úzce spolu provázány, nepřišly vlastně do Senátu v jeden okamžik.

Nicméně výsledek té určité dvojkolejnosti bude takový, že některé části, některé pasáže tohoto zákona o provádění mezinárodních sankcí prostě bude možno, už budou platná, ale začnou být účinná a aplikovatelná až v okamžiku, kdy tady schválíme zákon, tzv. sankční zákon.

Debata se vedla i o azylu, protože v okamžiku, kdy osoba, která má poskytnut azyl, bude zapsána na sankční seznam, automaticky se stává osobou, která je připravena k vyhoštění. Nicméně je třeba podotknout, že tato osoba může podat do 60 dnů námitku proti zápisu. V okamžiku, dokud nebude o ní rozhodnuto, má tato námitka odkladný účinek. Toliko nikoliv stručně z projednávání této materie na půdě ÚPV, ale jak již bylo řečeno, a pokud jste i četli stanovisko legislativního odboru, těch dotazů, nejasností, výtek nebylo poskrovnu, bylo hodně. Proto bylo třeba je takovýmto způsobem si vysvětlit, vypořádat a případně připravit na jejich budoucí řešení.

Nicméně i po tomto, řekněme, obsáhlém projednávání ÚPV dospěl k názoru, že navrhne Senátu PČR, aby schválil tento zákon ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Děkuji vám za pozornost.

