Skandál na konferenci WHO. Brusel a Dánové ignorují celoevropskou dohodu, chtějí zakázat moderní nikotinové produkty

21.11.2025 11:22 | Monitoring

Zahřívaný tabák, elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky. Evropská komise a dánské předsednictví se je prý snaží zakázat.

Foto: Repro. Youtube
Popisek: Šéf Světové zdravotnické organizace WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

V Ženevě se v současných chvílích jedná o budoucnosti milionů Evropanů. Na zasedání COP11 Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku (FCTC) se totiž podle informací italského serveru la Republicca snaží dánské předsednictví a Evropská komise obejít složitě vyjednanou společnou pozici členských států EU a prosadit zákaz inovativních nikotinových produktů jako je zahřívaný tabák, elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky. V praxi by tento zákaz znamenal návrat k cigaretám, rapidní nárůst černého trhu a tedy růst kriminality, ohrožení bezpečnosti a masivní ekonomické ztráty napříč celou EU.

Tato iniciativa přichází navzdory týdnům jednání v Bruselu a finálnímu rozhodnutí COREPER I z minulého pátku, které tyto zákazy do evropského mandátu nezahrnulo. Také postoj české delegace je jednoznačný a v souladu s dohodnutou společnou evropskou pozicí. Jak pro web idnes.cz v minulém týdnu uvedla mluvčí vlády Lucie Michut Ješátková: „Česká republika při vyjednávání jednotné pozice EU na COP11 prosazuje strategii založenou na vědecky ověřeném a vyváženém konceptu prevence rizik a snižování škod, včetně racionální regulace nových a nově vznikajících tabákových, nikotinových a souvisejících výrobků podle míry jejich škodlivosti.“

Nyní se úředníci EU snaží využít ženevské zasedání k obejití mandátu a prosazují opatření, která zahrnují zákaz výroby, dovozu, distribuce, prezentace, prodeje a používání všech nově vznikajících produktů obsahujících nikotin. Návrhy, které podle informací v těchto hodinách kolují mezi členskými státy, už vyvolaly silnou kritiku. Několik zemí je považuje za přehnané, bez socioekonomické analýzy a rizikové z hlediska boje proti nelegálnímu trhu. Za odmítavým postojem stojí také obavy o pracovní místa a průmysl i dopady na menší podniky a živnostníky. 

autor: Karel Výborný

