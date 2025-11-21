Skandál na konferenci WHO. Brusel a Dánové ignorují celoevropskou dohodu, chtějí zakázat moderní nikotinové produkty

V Ženevě se v současných chvílích jedná o budoucnosti milionů Evropanů. Na zasedání COP11 Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku (FCTC) se totiž podle informací italského serveru la Republicca snaží dánské předsednictví a Evropská komise obejít složitě vyjednanou společnou pozici členských států EU a prosadit zákaz inovativních nikotinových produktů jako je zahřívaný tabák, elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky. V praxi by tento zákaz znamenal návrat k cigaretám, rapidní nárůst černého trhu a tedy růst kriminality, ohrožení bezpečnosti a masivní ekonomické ztráty napříč celou EU.
Tato iniciativa přichází navzdory týdnům jednání v Bruselu a finálnímu rozhodnutí COREPER I z minulého pátku, které tyto zákazy do evropského mandátu nezahrnulo. Také postoj české delegace je jednoznačný a v souladu s dohodnutou společnou evropskou pozicí. Jak pro web idnes.cz v minulém týdnu uvedla mluvčí vlády Lucie Michut Ješátková: „Česká republika při vyjednávání jednotné pozice EU na COP11 prosazuje strategii založenou na vědecky ověřeném a vyváženém konceptu prevence rizik a snižování škod, včetně racionální regulace nových a nově vznikajících tabákových, nikotinových a souvisejících výrobků podle míry jejich škodlivosti.“
Nyní se úředníci EU snaží využít ženevské zasedání k obejití mandátu a prosazují opatření, která zahrnují zákaz výroby, dovozu, distribuce, prezentace, prodeje a používání všech nově vznikajících produktů obsahujících nikotin. Návrhy, které podle informací v těchto hodinách kolují mezi členskými státy, už vyvolaly silnou kritiku. Několik zemí je považuje za přehnané, bez socioekonomické analýzy a rizikové z hlediska boje proti nelegálnímu trhu. Za odmítavým postojem stojí také obavy o pracovní místa a průmysl i dopady na menší podniky a živnostníky.
autor: Karel Výborný