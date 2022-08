Senátor Goláň: Nicméně co je důležité vidět, tohle po nás EK nechtěla

reklama

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové,

jestli čekáte, že budu polemizovat s tím, co tady říkal předřečník, pan senátor Lukáš Wagenknecht, tak nebudu. Budu velmi stručný a vyjádřím se k tomu, proč tento návrh zákona přišel ze sněmovny do Senátu. A to proto, že EK vyčítala našemu zákonu o evidenci skutečných majitelů dva nedostatky. Zaprvé že v definici skutečného majitele jsme měli nadbytečný prvek, tzv. koncového příjemce, který podle 4. směrnice AML nezná a který může vyvolávat mylný dojem skutečného vlastníka tzv. druhé kategorie. A pak, že jsme tam měli spoustu výjimek z evidenční povinnosti podle § 7 zákona pro některé typy, to byly politické strany, církve a honitební společenství. To byly ty důvody, které vedly ke změně zákona.

To, co tu říkal kolega Wagenknecht, já s tím nepolemizuji, asi je to dobrý nápad. Já, když se podívám na pozměňovací návrh, tak vůbec nebudu řešit, jestli "kontroluje" budu nahrazovat slovem "ovládá", protože z hlediska výkladu principu a cíle té úpravy, tam samozřejmě slovo "kontroluje" perfektně zajistí slovo "ovládá". Nevidím v tom žádnou netransparentnost.

Ing. Tomáš Goláň BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A ta druhá věc, ano, pojďme se o ní bavit. Vůbec neříkám, že právní uspořádání tak, jak je dnes pojímáno nebo jak je vykládáno, že je asi správné, že je transparentní. Nicméně co je důležité vidět, tohle po nás EK nechtěla. A pokud bych vzal v úvahu to, co tu pan kolega senátor Wagenknecht přednesl, tak by asi ti úředníci z ministerstva spravedlnosti byli před propuštěním, protože pokud to s EK celou dobu konzultovali a EK řekla, že návrh zákona je v pořádku a najednou my bychom měli si myslet, že v pořádku není a že tím, co tady přijmeme, nenaplníme právě tu 4. směrnici ve znění 5. směrnice, tak asi bychom potom přišli o těch 180 miliard.

Anketa Mají Babišovi odpůrci právo narušovat pokřiky či silnější formou jeho mítinky? Mají 5% Nemají 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13236 lidí

Zákon tak, jak je koncipován, má účinnost nastavenou k 1. 10. 2022. EK po nás chtěla odstranit tyto dva nedostatky, které jsem vyjmenoval, do konce září, to znamená s účinností 1. 10. to stihneme do konce září. Pak teprve bude podávána žádost o čerpání těch prostředků. Skutečně EK nepolemizuje s návrhem senátora Lukáše Wagenknechta, ona řeší, že ty dvě věci, které tam chceme, ty musíte odstranit. A ty odstraňujete. A jestli tam dáte něco navíc, to už není náš požadavek.

Takže ze mého pohledu to, co tu senátor Lukáš Wagenknecht řeší, pojďme se o tom bavit, pojďme připravit návrh senátního zákona, pojďme si to prodiskutovat, protože víme sami, když jsme minule dělali podobnou úpravu, že to není nic, co by bylo jednoznačného, jednoduchého. A když se budete bavit s úředníky na ministerstvu spravedlnosti, ESM je prostě peklo a pan ministr to asi potvrdí, protože to je provázáno se spoustou věcí. A aby to bylo funkční, tak si myslím, že je dobré, aby se to připravilo a vyřešilo, protože já si nemyslím, že transparentnost u toho tzv. právního uspořádání, kterým se rozumí u nás samozřejmě svěřenský fond a podobná uspořádání v rámci EU, tak třeba je to jen výkladem, třeba je to jen o tom, aby to soudy vyložily jinak v tom okamžiku, kdy dáme nějaký návrh na změnu zápisu v evidenci skutečných majitelů, pokud tam prostě nejsou pravdivé údaje, to ukáže praxe. Ale určitě je to vyjádřeno i v tom, co jsem vám rozeslal z ministerstva spravedlnosti.

EK po nás nechce, abychom měnili jakékoli právní ustanovení týkající se tzv. právního uspořádání. To po nás nechce. A pokud by to po nás chtěla, tak zcela pochybuji, že by si vláda dovolila to tam nezapracovat, když nám jde o 180 mld.

A to je za mě vše. Takže jak jsem slíbil, jsem stručný a děkuji za pozornost.

Psali jsme: Senátor Goláň: Debata se vedla i o azylu Senátor Goláň: ERÚ získá pravomoc regulovat cenu plynu Senátor Goláň: Policisté nadržují Babišovi, nejsme právní stát Senátor Goláň: Vláda vůbec nepočítá s tím, že by někdo zneužíval této situace

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama