Senátor Hanza: Zakazování, omezování a rušení k ničemu nepřispívá

Dobré ještě dopoledne, vážená paní ministryně, pane předsedající, dámy a pánové,

v předcházejícím bodě proběhla tak rychle obecná rozprava, čekal jsem, že se spousta lidí přihlásí, protože odpady a plasty nás všechny tíží. Nestačil jsem se přihlásit. Ale protože ten bod s tím souvisí poměrně blízce, učiním několik připomínek.

Obecně si myslím, že se nedá budovat lepší životní prostředí zákazy. Zakazování, omezování, rušení ničemu nepřispívá. Pokud nám jde o zdraví lidí a o zdraví přírody, zakažme rovnou tabák a alkohol, protože nám škodí. Ale my ho radši zdaňujeme, protože z toho jsou dobré příjmy. Proč stejným způsobem nejdeme na trh s plasty? Proč neřešíme tuto záležitost celními, daňovými zákony? Protože někdo někdy v minulosti špatně vyjednával v EU, resp. EU natolik zezelenala, že by takovouto záležitost ekonomického omezení v podstatě ani nepřipustila. Myslím si, že argument, že jsme rok po termínu přijetí, by neměl být argumentem pro to hlasovat pro. Asi proto jsem taky byl jeden ze čtyř, který byl proti při tom minulém hlasování.

Nemyslím si, že když zakážeme jednorázové plastové nádoby, že se něco na této planetě změní. Ano, budeme mít výbornou čárku v rámci Evropy, kde jsme se stali pupkem světa v prosazování nových záležitostí ohledně životního prostředí, ale ty řeky plastů a igelitů tečou do těch moří úplně někde jinde. Vliv Evropy na celou planetu, co se týká vlivu plastů a vyhazování plastů, je jinde než v Evropě. Myslím si, že Evropa v rámci své vyspělosti by měla jít tím, s čím souhlasím v tom zákoně, to je ta osvěta, edukace, ale ne zakazování.

Myslím si, že pokud by se plastové výrobky staly tak strašně ekonomicky nevýhodnými, protože dneska jsou výhodné, dneska jsou levné, tak by byly nahrazovány, tak jako dneska jsou dobrovolně nahrazovány různými řetězci a různými výrobci, alternativami, které všichni očekáváme, že nastoupí.

Mimochodem, nedávno jsem se účastnil nějaké debaty, že i ty alternativy typu různé teflonové látky na papírových obalech, tak aby neprosákla třeba potravina nebo nápoj, taky nejsou úplně fajn pro životní prostředí, když se následně rozkládají a podobně. Abychom se nedostali někam, kam jsme se dostali nedávno u F-plynů, kdy sice jsme zakázali freony, abychom zachránili planetu, ale dostali jsme se k alternativám, o kterých po 20 letech také říkáme, že jsou skleníkovými plyny, budeme se zpátky vracet k nějakým dalším alternativám...

Neřekl bych, že tímto je vyřešeno, a už vůbec není vyřešeno na celé planetě. Afrika má největší skládku pod Saharou, Asie, tam vlastně bez plastů v podstatě neuděláte vůbec ani krok. Takže si nemyslím, že to je dobře. Ale bohužel do té lodi jsme nastoupili, zákon je schválen, prováděcí zákony budou také schváleny. Takže asi s tím nic neuděláme. Ale nemyslím si, že tímto způsobem dovedeme životní prostředí na naší planetě do nějaké lepší míry. Spíš sami sebe jednou zakážeme.

Aby to nevypadalo, jako že jsem proti životnímu prostředí, jsem primátorem Teplic zároveň. Naše město bylo jedno z prvních, které začalo třídit ve velké míře. Občané našeho města nemusí platit za svoz odpadů a likvidaci odpadů v jakémkoli charakteru. Třeba Ústecký kraj je na špičce ve třídění drobného elektroodpadu. Po Praze jsme prvním městem, které systematicky vytřiďuje gastroodpad z černých popelnic, to znamená z komunálního odpadu, který by normálně končil na skládkách.

Cirkulární ekonomiku podporujeme, ale podporujeme ji motivací, nikoli zákazy.

Poslední zmínka, aby to nebylo tak vážné. Bohužel, tuším od roku 2025, kdy budou muset být víčka na lahvích, končí sbírky víček. Už nebudou vozíky pro postižené, tyto sbírky ukončí svou činnost. Možná se budou jednat vybírat lahve s víčky, nevím, jakým způsobem to bude nahrazeno. Ale to jenom pro odlehčení. Takže já se i u tohoto tisku zdržím, nebo budu proti, protože je to proti mému přesvědčení toho, že by to mohlo efektivněji fungovat než edukace, vzdělávání a posouvání té společnosti od základů, nikoli seshora zákazy.

Děkuji za pozornost.

