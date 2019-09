Senátor Hilšer: Norma, která vznikne z diskuse, nikoliv diktátem

Sněmovna tento týden přerušila na 60 dnů projednávání zákona o soudních tlumočnících a překladatelích. Zákon, který sice nehýbe společností, ale jeho příběh je dobrým příkladem, jak se profesní skupina dokázala spojit, aby přesvědčila parlament a především ministerstvo naslouchat občanům.

Současný zákon upravující záležitosti soudního tlumočení je více než 50 let starý a téměř 30 let tlumočníci čekají na nový. Bohužel, ten přišel před nedávnem do Senátu v takové podobě, že se všechny profesní organizace shodly na tom, že jeho schválení spíše než ke zlepšení situace v oboru povede jednoznačně ke zhoršení. Proto jsme zákon v Senátu odmítli, tlumočnické organizace se nebývale spojily a pod záštitou senátorů vytvořily pracovní skupinu, které se nakonec podařilo přesvědčit poslance a ministerstvo o tom, že je třeba zákon znovu posoudit a vylepšit. Zatím není vyhráno, ale podařilo se získat 60 dnů na to, aby společně s ministerskými úředníky byla připravena taková norma, která bude vyváženým průnikem legitimních potřeb profesionálů a státu zároveň. Normu, která vznikne z diskuse nikoliv diktátem. Jedině tak bude pozitivně přijímána odbornou veřejností a prospívat celé společnosti. Podaří-li se to a bude-li vůle na obou stranách naslouchat, staneme se svědky dobrého příkladu, jak by měla fungovat kvalitní demokracie. Držím tlumočníkům a překladatelům palce, aby to, co nevzniklo za 30 let, se nyní soustředěnou aktivitou podařilo za 60 dnů. Když je dobrá vůle, jde všechno.

MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. BPP



senátor

autor: PV