Senátor Horník: AirBNB je problém už i v rekreačních oblastech

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně a kolegové, kolegyně, z rozpravy, která tady probíhala, bylo naprosto zřejmé, že jsou obrovské rozdíly mezi tím, kdy se tento poplatek vybírá na venkově, v horských střediscích, někde v letních rekreačních střediscích, nebo v centru Prahy.

Tady byla obava, že by někdo mohl "vyšít" hned stovku a chtěl co nejvíc peněz. Když se tehdy v rámci balíčku a následně ministerstvo financí nám povolilo až pětinásobně zvednout daň z nemovitosti, tak to v ČR udělalo pouze šest obcí. Ta naše byla mezi tím. Od té doby ostatní obce mohou samozřejmě také využívat, ale nevyužívají, vědí proč. Jsou tam slabší lokality, kde žijí lidé, kteří nemají tolik peněz apod. Zaplať pánbůh, že máme aspoň tento instrument, protože ten nám v lázeňských střediscích, ale samozřejmě i horských a podobných umožňuje trochu korigovat ceny a v podstatě zkásnout ty podnikatele, kteří, jak už tu bylo řečeno několikrát, neplatí, nedohledáte je.

Cizinecká policie, ta má za úkol kontrolovat návštěvní knihy. Cizinecká policie se ale zejména soustředí na cizince, už z názvu to vyplývá. To, že jsou dvě knihy, někdo má i tři knihy, to už tady také bylo řečeno.

Ale řekněte mi, jak obec, 230 obyvatel jako my, 1500 lůžek, kde má vzít peníze, když na rozpočtovém určení daní dostane jen na těch 230 obyvatel, ale pak jim tam přijede 1500 návštěvníků a všichni si říkají: "Vždyť oni jsou bohatí, oni mají z návštěvníků," ale my z nich nemáme skoro nic. Tady bylo řečeno Vrchlabí, 700 000, já mám dojem, že máme 800 000. To je o ničem, to nedoženete. Nemáte šanci. Na to byste museli zaměstnat minimálně jednoho člověka. Co funguje? Fungují finanční úřady. S těmi my dobře spolupracujeme, u nás je vysoká daň, je tam 10násobek daně z nemovitosti. Finanční úřady v této věci fungují, protože my s nimi spolupracujeme. Tzn. oni s námi nesmí komunikovat směrem k nám, ale my můžeme, my jim dáváme podněty. Takže toto funguje. Proto i výběr poplatků by byl o hodně zajímavější dělat přes finanční úřady nehledě na to, že dnes, když máme EET, tak přeci podnikatelé většinou musí být registrováni u EET, musí platit nejen za hosty v restauracích, ale i za ubytované hosty.

Je krásné, že uděláte pro děti nějakou stezku, sledujete, jak z tisíce návštěvníků najednou máte 5000 a najednou zjistíte, že máte za rok na té stezce 200 000 návštěvníků. Takže na tom začátku jste měli jednoho člověka, který jednou týdně šel a stezku uklidil. Děti vyhodí maličkosti, lízátka, já nevím, co všechno. A dostanete se do stavu, ve kterém jsme teď, že musíme chodit 5x týdně už. 5x týdně musí pracovník vždy odpoledne jít, veškerý bordel posbírat, byť tam máme různá upozornění, že to do přírody nepatří atd., máme tam koše. Ten nepořádek tam je. Takže obec se o to musí starat. Nebo se taky o to starat nemusí, může se na to normálně vykašlat, ale kde na to má vzít peníze? Kde na to má vzít peníze v pohraničí, kde všichni takovíto zaměstnanci dělají vedle za čárou? Vaši obyvatelé z naší obce dělají vedle a dostanou minimálně dvojnásobek, spíš trojnásobek. To jsou Sudety, vyhladovělé a ty, které si nemohou pomoc.

Já bych se paní ministryně chtěl zejména zeptat, proč byl vypuštěn onen § 7, kde byla možnost paušální platby? Proč to bylo vypuštěno? Já jsem žádal ministryni Dostálovou, aby tento paragraf tam zůstal. Vždyť nově zřízený poplatek může klidně zůstat. My ho totiž paradoxně nevybíráme v našem městě, protože to vybíráme přes paušál, kdy to platí ubytovatel, nikoli návštěvníci. Takže se chci zeptat, jestli je vůbec ještě reálné tento § 7 tam vrátit? Já jsem chtěl pozměňovací návrh dát, ale ono je to provázané na další zákony, čili to není úplně tak jednoduché.

Ing. Jan Horník STAN



místopředseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co se týče AirBNB, to už dnes není jen problém Prahy. Já mám dojem, že starostové tady z rekreačních oblastí vám potvrdí, že už je to problém i v rekreačních oblastech. Do baráku, kdy jeden z majitelů prodá byt, bydlí tam pět rodin, najednou se jim tam začínají po baráku courat cizí lidi, děti vám přiběhnou až do kuchyně apod. Vím, jak to funguje v Praze a bohužel tento fenomén se dostává i do rekreačních míst. A ti obyvatelé vám řeknou: "My už se tady necítíme jako domorodci, my už sem vlastně nepatříme, ti cizáci už jsme my, nikoli ti návštěvníci." Takže my teď přistupujeme poměrně razantně k regulačním prvkům, že budeme muset omezovat návštěvníky. Jde to dělat přes možnost parkování apod. Vždy jsou s tím spojeny samozřejmě nějaké restrikce. Města jako Madrid, Benátky apod. už k regulacím musela stejně přistoupit. A jestli se společnosti všeobecně bude relativně dobře dařit, tak to může čekat i nás v našich lokalitách.

Kolegové si určitě vzpomenou, když jsme se snažili po letošní zimě hledat cestu, aby horská střediska dostala navýšení v rámci RUD u obcí nad 700, 800, 900 metrů. Bylo nám řečeno, že je to naprosto nesystémové, že to nemůže zafungovat. Ale proč jsme to chtěli? Na Znojmu 1,5 metru sněhu nenapadne, ale rozpočtové určení daní na obyvatele je tam pořád stejné jako na Božím Daru. Ale co já tam mám dělat s tím 1,5 metrem sněhu, když k tomu ani nemám pořádnou techniku? Ta technika, když si dneska budete chtít koupit pořádnou frézu, tak je to minimálně za 6,5 milionu korun. Nejsou na to prostředky, dotační prostředky apod. A tyto problémy, teď jsem mluvil o problémech v horských oblastech, problémy v chatových a dalších oblastech, s odpadem a tohle všechno, to všechno stojí peníze. A my ztrácíme šanci aspoň té paušální platby, kdy já měl jistotu, že za jedno lůžko dostanu, když tam mám 1500 lůžek, 1,5 mil. Kč.

Je pravda, že u nás mají ubytovatelé možnost buď přistoupit na paušál zatím, nebo mohou platit klasicky. Takže proč jsem to nazval na začátku paskvilem? Protože ministerstvo zejména pro místní rozvoj se tím zabývalo hrozně dlouho a mně vždy bylo říkáno, že ten odpor je na ministerstvu financí. Nevím, paní ministryně, jak to je, nevím, jak máte své lidi, kteří připravovali tento zákon, v praxi, kteří by doopravdy přijeli, viděli, jak to funguje, viděli ty příjmy. Vy se na to můžete podívat, protože vy si otevřete všechny naše roční závěrky. Čili vy z toho pochopíte, jak to možná funguje, ale asi to nechápou ti vaši podřízení, protože jsou to úředníci tady z Václaváku. A rozhodují o obcích v horách, u vodárenských nádrží apod. Neznají ten život. Možná tam přijedou jako návštěvníci a budou nadšení. Ale že ty obce nemají na to, aby jim to prostředí ještě více zkvalitnily a že ubírají z peněz vlastních občanů, protože rozpočtové určení daní slouží zejm. pro infrastrukturu a pro občany, nikoli pro návštěvníky. My na návštěvníky nemáme, pojďme hledat cestu, jak s tím něco udělat, protože je to doopravdy neúnosné. A hledejme cesty regulace, které budou zapotřebí a neomezujme tu výšku. Já se jako starosta vůbec nebojím toho, že regulace může být i ta, že dáme klidně 100 Kč na lůžko. A to může být regulace, i takto to může zafungovat. A mám dojem, že zrovna Praha 1 je tím místem, kde tato regulace by byla zapotřebí.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Senátor Antl: Tento poplatek nebyl valorizován čtvrt století Senátor Valenta: Stali bychom se tak jedním z nejdražších poskytovatelů místních poplatků v Evropě Senátor Horník: Samozřejmě, že jde udělat paušál Senátor Canov: Adámkův pozměňovací návrh

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV