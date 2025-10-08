Zavedu řád. Stop neziskovkám. Ne blbnutí mladé generace. Ševčík odpálil bomby

Budoucí vláda je jasná. Pro ParlamentníListy.cz to řekl poslanec zvolený za SPD a bývalý děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze docent Miroslav Ševčík. „ANO, SPD a Motoristé mají 108 hlasů, vzkaz voličů je jasný,“ konstatuje.
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Přesto si podle jeho slov nemalá část občanů stále neuvědomuje, co všechno Fialova vláda naší zemi způsobila. „Prohrála ODS, ale vydělaly menší strany, jako KDU-ČSL nebo TOP 09, které by jinak měly problém se samostatně do Poslanecké sněmovny dostat. Někteří voliči nevidí, kam to tato končící vláda dotáhla. S největší pravděpodobností je to ale vyšší volební účastí, která zabránila tomu, aby mohly ve vládě pokračovat, byť jsem očekával, že by prohra vládních stran mohla být ještě přesvědčivější. Je to i o tom, že STAČILO! se do sněmovny nedostalo, chybělo několik desítek tisíc hlasů, a to také samozřejmě ovlivňuje jednání o vládě a další fungování výkonné moci v České republice,“ míní.
Zafungovalo podle jeho slov strašení ruskými tanky a extremisty. „Lidé si neuvědomili, že hlasy pro tyhle vládní zkorumpované strany jsou na jejich vlastní úkor. Pokud jsou rozkrádány veřejné finance, tím méně se potom dostává na důležité věci a projekty. Vidíme teď dohady končícího ministra dopravy s potenciálním premiérem o stavbě a oprav silnic a dálnic,“ uvádí Ševčík.
Zamýšlí se nad prioritami vznikající vlády SPD s hnutím ANO a Motoristy. „Prioritou je samozřejmě stav veřejných financí, což nelze změnit z roku na rok a bude to trvat možná déle, než jedno volební období, aby se došlo k vyrovnanějším rozpočtům. Dále je třeba zabezpečit zdravotní systém, aby byly v dostatečné míře k dispozici nezbytné léky, které dokonce i za bývalého režimu byly a za Fialovy vlády chyběly,“ popisuje nový poslanec SPD.
„Nejvíce ale jde o otázku školství. Změnit přístup ke školství, udělat systémové změny, zrušit inkluzi v současné podobě a zpátky zavést osnovy, nerušit známkování,“ popisuje základní priority ve školství, na které se docent Ševčík sám odborně zaměřuje. Mnozí učitelé jsou dle jeho slov nemile překvapeni tím, že by na resort školství měl znovu nastoupit Robert Plaga, který „nemálo věcí udělal špatně“.
Základní, střední i vysoké školství je podle Ševčíka velmi důležité. „Měli bychom se vrátit k dobrému základnímu i střednímu školství, které jsme tu měli. Vzdělání nemůže být bez řádu, systém musí být utříděný, mít priority. Jinak to znamená trvalý pokles vzdělávacího systému samotného. Právě proto se musejí vrátit osnovy. Kromě všeho jiného to dělá problémy i s tím, když děti třeba při stěhování přejdou do jiné školy,“ uvádí Miroslav Ševčík v pořadu Rozhovory PL.
„Dále by se neměly lít takové finanční prostředky neziskovkám. Musí dojít k velké změně. Školy nejsou od toho, aby děti vychovávaly, ale vzdělávaly,“ zdůraznil.
Největší zlo Fialova vláda podle něho napáchala tím, když průměrné mzdy učitelů klesly na 108 procent průměru v České republice, což je velmi vážné. Přitom jsme se zavázali, že průměrné platy zde budou 130 procent. Mělo by se hlavně přihlížet k mediánu platů učitelů, který je ještě nižší.
Nastínil i další z řady problematických věcí současnosti. „Zrušit rámcové programy, které se hemží různými odkazy na genderovou výchovu,“ říká docent Ševčík.
„Je potřeba předělat učňovské školství, protože to je velmi podceňované a je zde zakopaný pes na trhu práce, kdy nám chybějí různé profese a zároveň ne všichni jsou schopni absolvovat střední školu s maturitou,“ pojmenovává další problém k řešení v resortu školství.
Jak motivovat zájemce o učňovské školství? Podle jeho slov neexistuje lepší způsob motivace než peníze. „Motivací může být, že budou platově dobře ohodnoceni,“ zdůrazňuje.
Navíc podle něho čelíme úpadku úrovně vzdělání. „Co dřív děti uměli v šesté třídě, dnes kolikrát ani neumí v devátě třídě. Úroveň vzdělávacího systému a vzdělání vůbec klesá velmi rychle. Co uměli maturanti dříve, dnes se jim nedostává. Nejsem sám, kdo si toho všímá. Pan doktor Stránský mluví přímo o stupidifikaci mladé generace pomocí sociálních sítí. Jde o závažný problém, nad kterým nelze zavírat oči. Pokud pan Plaga nechce rušit inkluzi, neuvědomuje si, jak to poškozuje nejenom učitele, ale hlavně ty děti, kteří inkluzí trpí. Měl jsem možnost mluvit s chlapcem, který absolvoval speciální školu a říkal, že nebýt speciální školy, nikdy by se nemohl dostat na vysokou školu. Byl velmi rád, že chodil do speciální třídy a vypracoval se díky vlastní snaze. Inkluze v současné podobě musí být zrušena a navíc se ušetří peníze. Bylo na to už vynaloženo 80 miliard,“ říká pro ParlamentníListy.cz.
„Je to věc vyjednavačů, pánů Babiše, Macinky a Okamury a oni by si měli vyjednat, kdo obsadí ministerstvo školství,” reaguje na otázku, zda by SPD mělo pro sebe chtít resort školství.
Odmítá slova Roberta Plagy, kandidáta na ministra školství za ANO, podle kterého je nutné dostat ze systému starší učitele a naopak nabrat mladé a motivované. „Ale vždyť přece víme, že právě ti starší učitelé, kteří mají zkušenosti a nevymývají mozky, jsou velmi důležití. Navíc předávají zkušenosti těm novým. A nemusí jít o žádné hodně staré učitele, ale třeba lidi kolem padesátky, kteří už pedagogickou fakultu vystudovali v 90. letech. Jsem bytostně přesvědčený, že ministr školství by se takhle neměl chovat k těm nejzkušenějším učitelům. Navíc připomínám nejdelší lockdowny, které způsobily velké problémy u mládeže,“ podotýká docent Ševčík.
V případě vysokých škol bude nutné navýšení finančních prostředků, protože odborní asistenti mají nižší platy než učitelé na středních a základních školách. Otázkou je také financování vědy. „U společenských věd dochází k upřednostňování článků, které za celý rok přečte 20–30 čtenářů a my za to platíme. Kromě toho jde o hrozná ideologická témata. Daleko více musejí být financovány ty, které nejsou umělé. Podporujme výzkum, který má spojení s praxí a má nějaký význam. V případě přírodních a medicínských věd je to jinak, ale hovořím hlavně o společenských vědách,“ hovoří o praxi, kdy se účelově provádějí výzkumy nemající využití v praxi, strčí se do šuplíku, zaplatí se to, a tím vše končí.
autor: Radim Panenka