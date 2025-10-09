ČEZ: Infocentrum Hučák přivítalo jubilejního 250tisícího návštěvníka

V Informačním centru Hučák v centru Hradce Králové se slavilo. Ke konci září jsme přivítali 250tisícího návštěvníka.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Jubilejním hostem se stala rodina z Děčína, která si při své návštěvě pochvalovala samotnou prohlídku i zajímavý program. Příjemně překvapeni byli i z drobných dárečků, které dostali od průvodců. Infocentrum Hučák dlouhodobě patří mezi oblíbené cíle návštěvníků všech generací. Nabízí nejen pohled do historie energetiky, ale také interaktivní expozice zaměřené na obnovitelné zdroje a ekologii. Dosažení čtvrt milionu návštěvníků je potvrzením, že spojení techniky, vzdělávání a zážitku má smysl.

Malá vodní elektrárna Hučák je místo, kde se zabaví celá rodina! Malí energetici se vyřádí v dětském koutku, vyzkouší si jednu ze tří her ve virtuální realitě a budou svědky zábavných fyzikálních pokusů v naší laboratoři. Díky nespočtu interaktivních modelů návštěvníci zjistí, jak se vyrábí elektřina pomocí síly vody, větru, slunce a dalších čistých obnovitelných zdrojů.

Třešničkou na dortu je návštěva původní zrekonstruované strojovny elektrárny, kde vyrábí elektrickou energii tři generátory.

Dětské návštěvníky jistě přiláká krásný moderní dětský koutek, který kombinuje vzdělání se zábavou. Děti tam najdou edukativní stěnu, zkoušku vodivosti, fungování elektráren, obkreslovací led stůl s motivem elektrárny a skřítků Enerů, nabíjecí lavičku a lego stěnu.

Smart Guide – na Hučáku máme v rámci mobilního průvodce Smart Guide (aplikace na mobilu) nabízíme dva typy komentovaných audio tras, dlouhou a krátkou, které obě končí v našem Informačním centru.

Informační centrum obnovitelných zdrojů Hučák v Hradci Králové
Infocentrum umístěné v historické secesní budově Malé vodní elektrárny Hučák v centru Hradce Králové poutavou formou představuje principy a možnosti energetických zdrojů založených na využití síly vody, větru, slunce, biomasy a geotermální energie, současně nabízí pohled a exkurzi v prostorách historické stoleté plně funkční malé vodní elektrárny. Více informací najdete ZDE.

