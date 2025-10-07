O ženu méně. Ale Sněmovna bude stále rekordní

Pirátka Šárka Kučerová, která ve volbách uspěla v Olomouckém kraji, se rozhodla vzdát poslaneckého mandátu ještě před nástupem do Sněmovny. Uvedla, že důvodem jsou osobní okolnosti a potřeba soustředit se na rodinu. Jejím prvním náhradníkem je místopředseda Pirátů Martin Šmída, který uvedl, že mandát přijímá. Počet žen zvolených do Sněmovny klesne na 66, i tak zůstane rekordní.

O ženu méně. Ale Sněmovna bude stále rekordní
„Služba veřejnosti vyžaduje plné nasazení – a já nechci slibovat něco, co jsem si uvědomila, že teď nemohu dělat na sto procent. Proto volím cestu, která je poctivá vůči vám i vůči mojí rodině,“ uvedla Kučerová. Svou situaci přiblížila s tím, že ovdověla a chce se plně věnovat synovi.

Šmída olomouckou kandidátku vedl, Kučerová ho předstihla o 130 preferenčních hlasů, dostala jich od voličů 2933. „Od začátku to bereme tak, že jsme jeden tým. Je to její (Kučerové) rozhodnutí, ale jakmile se rozhodla, byl jsem první, komu to řekla,“ řekl dnes Šmída, první místopředseda Pirátů. Doplnil, že v této funkci zůstává dál, další volba bude na celostátním fóru, které se uskuteční pravděpodobně v lednu.

I po rezignaci na poslanecký mandát se chce Kučerová dál aktivně věnovat ochraně životního prostředí v Olomouckém kraji, především pak nehodám, které poničily před lety prostředí v řece Bečvě či půdu u trati v Hustopečích nad Bečvou po únorové nehodě vlaku s benzenem. „Ty příběhy nejsou uzavřené a budu se jim dál věnovat odborně a vytrvale dobrovolnicky v rámci pirátských expertních týmů. Zůstávám v Olomouckém kraji jako chemik a odborník, který dobře zná místní prostředí,“ uvedla Kučerová.

Olga Richterová, šéfka poslaneckého klubu Pirátů, si váží dosavadní expertní práce Kučerové a ocenila, že v této pozici zůstane straně k dispozici. „Šárka má pochopení celého klubu, a jelikož v Pirátech fungujeme jako tým už dlouhé roky, víme, že osobní či rodinné situace leckdy zamíchají kartami jinak, než bychom si sami přáli,“ konstatovala Richterová.

Voliči vyslali do Sněmovny z pirátských kandidátek rekordní počet žen, klub bez Kučerové bude mít čtrnáct poslankyň a po nastoupení Šmídy čtyři muže. Dvě členky klubu reprezentují Zelené.

Celkově mělo ve Sněmovně po letošní volbách zasednout 67 poslankyň. I bez Kučerové to bude rekordní počet, o 16 více žen než v končícím sněmovním období.

