Havel (TOP 09): Vzkaz doručen

09.10.2025 8:19 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na výsledky parlamentních voleb

Foto: TOP 09
Popisek: Matěj Ondřej Havel

Není to nic hezkého, ale voliči to řekli jasně. Naše vláda udělala spoustu práce, mnoho jsme posunuli a výsledky se dostaví později. Na druhou stranu jsme také měli slabší chvilky a nasázeli pár chyb.

V kampani jsme se vám pokusili i tu sebekritiku ukázat, protože nejsme populisti, a když se něco nepovede, postavíme se tomu čelem. Výsledek je ale zřejmý. Vysoká volební účast a jasný vítěz. Může se nám to nelíbit, ale tohle je demokracie, za kterou nejen my bojujeme.

Já velice děkuji za více než 8000 preferenčních hlasů. Je to pro mě velká a zároveň zavazující podpora. Díky také všem voličům, kteří SPOLU podpořili. Gratulace vítězi a čest poraženým! Na viděnou ve Sněmovně!

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
