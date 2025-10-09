Havel (TOP 09): Vzkaz doručen

Není to nic hezkého, ale voliči to řekli jasně. Naše vláda udělala spoustu práce, mnoho jsme posunuli a výsledky se dostaví později. Na druhou stranu jsme také měli slabší chvilky a nasázeli pár chyb.
V kampani jsme se vám pokusili i tu sebekritiku ukázat, protože nejsme populisti, a když se něco nepovede, postavíme se tomu čelem. Výsledek je ale zřejmý. Vysoká volební účast a jasný vítěz. Může se nám to nelíbit, ale tohle je demokracie, za kterou nejen my bojujeme.
Já velice děkuji za více než 8000 preferenčních hlasů. Je to pro mě velká a zároveň zavazující podpora. Díky také všem voličům, kteří SPOLU podpořili. Gratulace vítězi a čest poraženým! Na viděnou ve Sněmovně!
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV