Klán (KSČM): Tanky, telefony a ticho po Putinovi

09.10.2025 4:31 | Monitoring

Pamatujete si ještě na ono slavné předvolební varování premiéra Petra Fialy?

Když prý vyhraje volby do Poslanecké sněmovny Andrej Babiš, zazvoní mu telefon a na druhém konci bude Vladimir Putin – s nabídkou, že nám sem zase pošle tanky. Inu, volby proběhly, Babiš vyhrál… a z Kremlu se zatím neozval ani šum. Možná jen špatný signál, možná si Putin zapomněl zaplatit roaming.

Zatímco národ a určitě i končící předseda vlády Petr Fiala netrpělivě sleduje displeje, Andrej Babiš už zamířil na Hrad – ne kvůli tankům, ale kvůli vládním jednáním. Prezident Petr Pavel, přezdívaný agent Pávek, ho přijal s obvyklým klidem generála a s výrazy, které by dokázaly uklidnit i houf hysterických politiků. Ironie osudu: zatímco měl podle předpovědí Fialova tábora na Hrad dorazit Putin, dorazil tam jen Babiš – a to pěšky, bez doprovodu obrněné techniky.

A tak se ukazuje, že předvolební apokalyptická rétorika má stejnou životnost jako vánoční cukroví v lednu. Tanky nikde, Putin nikde, ale zato máme spoustu analytiků, kteří právě vysvětlují, proč to všechno „vlastně dává smysl“. Možná Andrej Babiš telefonní číslo na Putina přece jen má, ale čeká, až mu zavolá s gratulací.

Možná jej nemá, jedině, že by mu jej končící premiér poslal. Nebo spíš neposlal. A možná nevolá nikdo, protože všichni tuší, že teď je čas méně strašit a víc vládnout. Doufejme.

Zkrátka, žádné tanky, žádný telefonát, jen česká politika v celé své komediální kráse. Aspoň, že lidem konečně došlo, že Fialy už skutečně stačilo.

Mgr. Jan Klán

  • KSČM
