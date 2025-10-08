Nacher (ANO): Kdo je dnes hlavou českého sportu?

Nacher (ANO): Kdo je dnes hlavou českého sportu?
Zřízení resortu / koordinátora sportu, zdraví, cestovního ruchu atd. za mě dává smysl a je žádoucí. Proč?

Sport a pohyb nejsou pouze zábava a kratochvíle, nýbrž nejdůležitější pilíř zdravotní prevence (ať už hovoříme o civilizačních chorobách, psychických obtížích či aktivním a udržitelném životním stylu jako takovém). Koordinovaná a systematická podpora sportu (organizovaného i toho mimo klubové či jiné struktury), pohybu a zdravého životního stylu obecně = pilíř reformy přetíženého zdravotnického systému = v budoucnu významná úleva pro veřejné finance.

Sport není pouze vrcholový fotbal či hokej, těšící se významné přízni diváků a sponzorů. Většina českých sportovních svazů a klubů by se neobešla bez práce nadšenců a dobrovolníků, kterým leží na srdci efektivní a smysluplné volnočasové vyžití jejich členů. Zejména tyto svazy, kluby a především samotní sportovci, kteří nikdy nedosáhnou na statisícové či milionové profesionální kontrakty, si zaslouží mít své pevné zastání. Počet registrovaných sportovců v ČR dalece přesahuje 1 milion osob!

Roztříštěnost tématu mezi několik resortů a střešních organizací bez uceleného řídicího centra nemožnost skutečně efektivní koordinace a komplexních (nejen) legislativních reforem, časté střety mocenských zájmů jednotlivých aktérů sportovního prostředí. Kdo je dnes hlavou českého sportu? Ministr školství, šéf NSA? To nelze s jistotou říci. Takový politik by představoval nezpochybnitelnou ústřední autoritu s možností uvádět žádoucí změny do praxe rychleji, pod přímým dohledem zákonodárného sboru a veřejnosti. V praxi by se jednalo o smysluplné sjednocení již existujících agend a kapacit na jedno místo. Žádní noví úředníci.

Politická shoda, fungující zahraniční inspirace - vznik resortu / koordinátora / centrálního místa - podporují zástupci subjektů napříč politickým spektrem. Nešlo by tak o experiment na jedno volební období, nýbrž o projekt, který by přetrval a jehož hlavní myšlenky by bylo možné kontinuálně rozvíjet bez ohledu na v čase se měnící rozložení politických sil. Mimochodem přímo ministerstvo sportu (a zdraví a další) zřídila v posledních letech řada zemí v Evropě. Výsledky v oblasti rostoucí kondice a odolnosti obyvatel, prodloužení života populace VE ZDRAVÍ a celkového „nakopnutí” systémových změn a ekonomiky jako takové, je možné prokázat na konkrétních příkladech.

