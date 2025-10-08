Životní zkušenosti? Nepotřebujete. Pirátka si pustila pusu na špacír

08.10.2025 21:20 | Monitoring

„Nepotřebujete žádné životní zkušenosti, ale vizi,“ připojila se k diskusi o nově zvolených mladých poslancích a poslankyních europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti). Ve videu zveřejněném na sociální síti X hájila vstup mladých lidí do politiky, její výroky však vzbudily vlnu posměšných reakcí.

Životní zkušenosti? Nepotřebujete. Pirátka si pustila pusu na špacír
Foto: Hans Štembera
Popisek: Markéta Gregorová

„Čtyři roky dokonalýho meme materiálu, já jsem se ještě nepřestal smát, já ty čtyři roky nedám, dost ty vole hoší, tam sedí typka, 21 let, sotva si umí zavázat tkaničky, za STAN,“ rozepsal se na X komentátor Ondřej Tesárek hned po volbách do Poslanecké sněmovny a dodal, že rozložení dolní komory Parlamentu ČR nepovažuje za „seriózní parlament“.

V příspěvku sdílel fotografii nově zvolené poslankyně za hnutí STAN Julie Smejkalové. „To není seriózní parlament, když v něm jsou poslanci SPD ti méně směšní,“ uvedl Tesárek.

Proti jeho výrokům se na platformě X ohradila například Danuše Nerudová, která si z jeho kritiky mladé budoucí poslankyně vyvodila, že má Tesárek nízké sebevědomí. Julie Smejkalové se pak na X zastal i bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, který Tesárkovi připomněl, že ústavní věkový limit Smejkalová splnila a získala si důvěru voličů.

Z vlny „hejtu na mladé poslankyně a poslance“ je ovšem doběla vytočená europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti), jak uvedla ve sdíleném videu. Podobně jako Kalousek připomněla, že ústava uvádí, že „do Poslanecké sněmovny může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let“.

„Nepotřebujete totiž žádné ‚životní zkušenosti‘, ale VIZI,“ prohlásila Gregorová. A právě vizi něco změnit na základě osobní zkušenosti s konkrétními problémy, jako jsou třeba školství nebo nedostupné bydlení, podle ní může mít člověk kdykoliv.

„Ne nadarmo má většina nových mladých poslanců a poslankyň za téma právě bydlení nebo duševní zdraví, protože se to týká jich i jejich vrstevníků, které reprezentují,“ dodala Gregorová.

Zpochybnila význam „bájných zkušeností“ i proto, že podle ní je často nemají ani starší nově zvolení poslanci. Praktickou znalost podle ní poskytují poslancům asistenti, kteří pomáhají převádět vizi do konkrétních návrhů.

Závěrem videa Gregorová poznamenala, že politika je určena všem občanům. „Politika je ústavou daná pro všechny. Nebuďte naštvaní, že už nejste reprezentovaní jenom vy,“ vzkázala lidem Gregorová.

Na vzkaz pirátské europoslankyně mnozí uživatelé X reagovali s posměchem. „Do politiky stačí VIZE xddd já se fakt poseru. Lidi jako vy táhnou celou Unii neustále ke dnu,“ reagoval jeden z uživatelů platformy a ironicky pokračoval, že v době války, drahých energií a krize bydlení přece není třeba mít politiky se zkušenostmi z byznysu nebo jiných oblastí, když přece můžeme mít „vizi“.

„Stačí vize??? Vážně. Tak to jsem konečně pochopil ten GreenDeal!“ reagoval posměšně i další uživatel a ptal se Gregorové, kdy v jejích vizích bude i perpetuum mobile.

„Do politiky stačí vize?“ divila se uživatelka Radka.

Další uživatel pak připomněl bývalého politika TOP 09 Dominika Feriho, který byl ve své době jedním z nejmladších poslanců ve Sněmovně. „Viz třeba Feri, tyto zkušenosti prostě musíš mít...,“ napsal uživatel sítě X.

 

autor: Alena Kratochvílová

