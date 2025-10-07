Nesahat na Koudelku? Hrad ztrácí vliv a někteří to prý těžce nesou

Prezident Petr Pavel zvolil pro svou hlavní politickou roli moderátora nového vládního povolebního uspořádání nezvyklý formát. Ještě před volbami se setkal s předpokládaným vítězem voleb Andrejem Babišem. Obsah schůzky nebyl komentován s výjimkou jedné věci, že byla řeč o vyřešení Babišova střetu zájmů a prezident dostal příslib, že bude šéf ANO postupovat podle zákona.
Následně Pavel zahájil pohovory s lídry všech stran a hnutí, které uspěly ve volbách, a oznámil, že ustavující schůzi Poslanecké sněmovny vyhlásí v nejzazším možném termínu, až na počátku listopadu.
Tento postup je v souladu s ústavními pravomocemi prezidenta, ale je dobré připomenout důležitý rozdíl oproti situaci před čtyřmi lety. Tehdy po volbách na podzim 2021 rovněž prezident Zeman vyhlásil termín ustavující schůze v krajním termínu a vysloužil si za to ostrou kritiku svých politických i mediálních odpůrců a nepřátel. Dnes ti stejní komentátoři za totožný postup chválí Pavla za jeho podle nich moudré rozhodnutí.
Z jakého důvodu prezident Pavel zvolil takový postup? Tuto otázku si kladou mnozí. ParlamentníListy.cz se pokusily zjistit více a naše zdroje hovoří o plánu Hradu, který více času vyžaduje.
Záměrně uvádíme, že se jedná o plán Hradu a nikoli osobně prezidenta republiky. Oč jde? Pokusit se vmanévrovat Andreje Babiše do situace, aby byl nucen sestavit vládu s podporou poslanců některé ze stran stávající končící vlády Petra Fialy, a získat si tím část vlivu na budoucím politickém uspořádání země.
Do plánu, jehož hybatelem je formálně Petr Pavel, je zapojena celá řada lidí včetně prezidentova klíčového poradce Petra Koláře, šéfa hradního odboru domácí politiky a politologa Tomáše Lebedy a v neposlední řadě zástupců některých bezpečnostních i zájmových skupin.
„Hrad by si tímto způsobem rád zachoval jistou část vlivu, a dokonce ho rozšířil, jenže se mu to nedaří. Naopak prohrává, a to bude znamenat, že prakticky o vliv přijde. Vývoj jde totiž přesně opačným směrem, než si skupina kolem Pavla vysnila. Babiš už otevřeně mluví o Motoristech i SPD jako o budoucích koaličních partnerech. Není to první vlivová prohra Hradu. Ta první přišla na poli zahraniční politiky, když zvítězil Donald Trump. Petr Kolář měl a má nulové kontakty na jeho tým a uvědomuje si, že není schopen je získat. Proto na Trumpa tak útočil. Kolář je spojen s americkou garniturou, která v USA prohrála, a dlouhá léta nebude mít ve Spojených státech žádný vliv, či dokonce moc. Na domácí scéně prohrávají na Hradě nyní,“ sdělil serveru ParlamentníListy.cz zdroj obeznámený s povolebním jednáním.
Zajímavé informace mají i lidé mimo politiku, avšak s výrazným vhledem do probíhajících dějů. „Petr Pavel zastupuje zájmy nevolených elit a bezpečnostních institucí. Po Babišovi chtěl znát postoj k EU a NATO a požádal ho, aby zvážil postoj k muniční iniciativě. Řekl také, že pro něj při jednáních bude důležitý postoj stran k nezávislosti veřejnoprávních médií, justice nebo bezpečnostních složek. U justice jde v demokratické zemi snad o samozřejmost. V případě veřejnoprávních médií o zbožné přání a každý si umí spočítat, jak to u nás vypadá. A u bezpečnostních složek jde o naprostý nesmysl. Ty mají být naopak přísně řízeny a kontrolovány vládou a Parlamentem. Petr Pavel může rovnou říct, že jeho zájem je, aby Babiš nesahal na Koudelku. Jde o první a zásadní zkoušku, zda Andrej Babiš opravdu chce zemi řídit ve prospěch občanů, nebo ustoupí Bruselu a ochráncům Michala Koudelky,“ popisuje člověk s dlouholetou praxí na vysokých postech ve státní správě.
„Objevily se také informace, že by Koudelku mohla v čele BIS nahradit bývalá náměstkyně civilní rozvědky a současná ředitelka bezpečnostního odboru Pavlovy kanceláře Mlada Princová. To by bylo z louže pod okap. Paní Princovou instaloval po dohodě s Petrem Kolářem na Pražský hrad samotný Koudelka. Je to inteligentní žena, která je však psychicky poněkud nestabilní, což se projevuje neschopností týmové práce a konflikty s kolegy. Proto byla donucena odejít z ÚZSI. Následně se jí ujal Koudelka, který s otcem Mlady Princové, bývalým příslušníkem BIS Janem Princem, sdílí nechuť ke generálu Langovi, dlouholetému váženému řediteli BIS. Koudelka údajně s Mladou Princovou navázal i intimní poměr. Hlavně se mu ale jejím prostřednictvím podařilo pokořit a informačně ovládnout Pražský hrad, který mu v éře Miloše Zemana odolával. V KPR se možná paní Princové rádi zbaví a Koudelka by zřejmě nic nenamítal proti povýšení člověka, který je mu zavázán. Změna by to byla čistě kosmetická, i když v případě Mlady Princové nikdo nepochybuje o její příčetnosti,“ konstatuje zdroj ParlamentníchListů.cz.
autor: Radim Panenka