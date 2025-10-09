Macinka si už myslí na 20 % a pustil šokující video

Petr Fiala v úterý oznámil, že nebude znovu kandidovat na předsedu ODS. „Děkuji všem za podporu, byla to skvělá jízda,“ uvedl premiér.
K politice patří i odpovědnost. Volby koalice Spolu nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr. Proto jsem se rozhodl znovu nekandidovat na předsedu ODS a s tímto svým rozhodnutím jsem dnes seznámil členy Výkonné rady. Děkuji všem za podporu, byla to skvělá…— Petr Fiala (@P_Fiala) October 7, 2025
Fialovo rozhodnutí okomentoval v pořadu Přísně tajné na XTV předseda strany Motoristé sobě, Petr Macinka. „Tak ten závod dojel,“ řekl Macinka. „Nepodařilo se mu porazit nikoho a pravděpodobným nástupcem bude pan Kupka,“ zmínil předseda Motoristů spekulace o Martinu Kupkovi, ministrovi dopravy.
Naopak jihočeského hejtmana Martina Kubu (ODS) Macinka označil za „jinou váhovou kategorii“, zároveň však zpochybnil, že by měl o vedení strany vůbec zájem. Podle Macinky by totiž Kuba musel spolupracovat se stejnými lidmi, kteří byli součástí Fialovy vlády, tedy s Fialou, Kupkou, Evou Decroix a dalšími, které označil za „havlisty z kdysi pravicové ODS“. Odchod Zbyňka Stanjury pak Macinka označil jen za „malou náplast“.
„Nevím, jestli se jim (ODS, pozn. redakce) podaří ještě někdy zvednout,“ dodal předseda Motoristů.
Pravicovou alternativou je podle něj jeho strana Motoristů. „Je to dnes jediná autentická, konzervativní, pravicová strana v české Poslanecké sněmovně,“ prohlásil Macinka.
Připomněl, že se straně dosud podařilo splnit všechny cíle, které si před 3,5 lety vytyčila – od vybudování strany a její značky, přes výrazný úspěch ve volbách do Evropského parlamentu až po úspěch s necelými 7 procenty v parlamentních volbách. Dodal, že pokud se straně podaří prosadit své plány s aktuální podporou kolem 7 procent, bylo by podle něj zajímavé vidět, čeho by dokázala dosáhnout, kdyby v příštích volbách získala například 20 procent.
„To bude na nás, jak to odpracujeme, odkomunikujeme a budeme si stát za tím, co si myslíme. Jestli se nenecháme opít nějakým eurorohlíkem, i když to nám asi nehrozí. A také jak to oceníte vy a veřejnost,“ řekl Macinka a slíbil, že Motoristé se se svými 7 procenty voličské podpory pokusí udělat maximum.
„Aby si lidé za čtyři roky řekli: Když Motoristé tohle všechno zvládli udělat se sedmi procenty, co by asi zvládli, kdybychom jim těch hlasů dali víc?“ popsal Macinka ambice Motoristů po vstupu do vlády.
V pořadu XTV také Macinka popsal chování novinářů ke členům strany Motoristé sobě.
„Podařilo se mi zaznamenat video, které jsme ještě nikde neukazovali,“ uvedl Macinka divákům krátké video, které bylo natočeno při odjezdu z povolebního vyjednávání o nové vládě a budoucím parlamentu.
Sám na videu poukázal na „armádu zuřivých reportérů“ snažících se získat informace o jednání, ze kterého odjížděl Petr Macinka spolu s Borisem Šťastným a Filipem Turkem.
„Řekněte nám něco jenom. Dvě věty,“ žádal jeden z novinářů České televize v obležení fotografů.
„Kamkoliv jedete, tak zjistíte, že vás ‚nějaká‘ televize pronásleduje,“ komentoval video Macinka a dodal, že zmíněnou televizi několikrát žádal o pochopení, že povolební vyjednávání komentovat nebude.
autor: Alena Kratochvílová