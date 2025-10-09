Macinka si už myslí na 20 % a pustil šokující video

09.10.2025 9:41 | Monitoring

Video s „armádou urputných novinářů“, kteří se snažili získat vyjádření členů Motoristů sobě po povolebním jednání, ukázal v pořadu na XTV předseda strany Petr Macinka. V rozhovoru se vyjádřil k odchodu premiéra Petra Fialy z čela ODS, kterou podle něj čeká těžká budoucnost. Za skutečnou pravicovou sílu v politice označil Motoristy sobě, kteří podle něj mají ambice mířit až na 20 %.

Macinka si už myslí na 20 % a pustil šokující video
Foto: XTV
Popisek: Předseda Motoristů sobě Petr Macinka na XTV

Petr Fiala v úterý oznámil, že nebude znovu kandidovat na předsedu ODS. „Děkuji všem za podporu, byla to skvělá jízda,“ uvedl premiér.

Fialovo rozhodnutí okomentoval v pořadu Přísně tajné na XTV předseda strany Motoristé sobě, Petr Macinka. „Tak ten závod dojel,“ řekl Macinka. „Nepodařilo se mu porazit nikoho a pravděpodobným nástupcem bude pan Kupka,“ zmínil předseda Motoristů spekulace o Martinu Kupkovi, ministrovi dopravy.

Naopak jihočeského hejtmana Martina Kubu (ODS) Macinka označil za „jinou váhovou kategorii“, zároveň však zpochybnil, že by měl o vedení strany vůbec zájem. Podle Macinky by totiž Kuba musel spolupracovat se stejnými lidmi, kteří byli součástí Fialovy vlády, tedy s Fialou, Kupkou, Evou Decroix a dalšími, které označil za „havlisty z kdysi pravicové ODS“. Odchod Zbyňka Stanjury pak Macinka označil jen za „malou náplast“.

„Nevím, jestli se jim (ODS, pozn. redakce) podaří ještě někdy zvednout,“ dodal předseda Motoristů.

Anketa

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?

69%
1%
2%
2%
26%
0%
hlasovalo: 478 lidí

Pravicovou alternativou je podle něj jeho strana Motoristů. „Je to dnes jediná autentická, konzervativní, pravicová strana v české Poslanecké sněmovně,“ prohlásil Macinka.

Připomněl, že se straně dosud podařilo splnit všechny cíle, které si před 3,5 lety vytyčila – od vybudování strany a její značky, přes výrazný úspěch ve volbách do Evropského parlamentu až po úspěch s necelými 7 procenty v parlamentních volbách. Dodal, že pokud se straně podaří prosadit své plány s aktuální podporou kolem 7 procent, bylo by podle něj zajímavé vidět, čeho by dokázala dosáhnout, kdyby v příštích volbách získala například 20 procent.

„To bude na nás, jak to odpracujeme, odkomunikujeme a budeme si stát za tím, co si myslíme. Jestli se nenecháme opít nějakým eurorohlíkem, i když to nám asi nehrozí. A také jak to oceníte vy a veřejnost,“ řekl Macinka a slíbil, že Motoristé se se svými 7 procenty voličské podpory pokusí udělat maximum.

„Aby si lidé za čtyři roky řekli: Když Motoristé tohle všechno zvládli udělat se sedmi procenty, co by asi zvládli, kdybychom jim těch hlasů dali víc?“ popsal Macinka ambice Motoristů po vstupu do vlády.

V pořadu XTV také Macinka popsal chování novinářů ke členům strany Motoristé sobě.

„Podařilo se mi zaznamenat video, které jsme ještě nikde neukazovali,“ uvedl Macinka divákům krátké video, které bylo natočeno při odjezdu z povolebního vyjednávání o nové vládě a budoucím parlamentu.

Sám na videu poukázal na „armádu zuřivých reportérů“ snažících se získat informace o jednání, ze kterého odjížděl Petr Macinka spolu s Borisem Šťastným a Filipem Turkem.

„Řekněte nám něco jenom. Dvě věty,“ žádal jeden z novinářů České televize v obležení fotografů.

„Kamkoliv jedete, tak zjistíte, že vás ‚nějaká‘ televize pronásleduje,“ komentoval video Macinka a dodal, že zmíněnou televizi několikrát žádal o pochopení, že povolební vyjednávání komentovat nebude.

Psali jsme:

Poté, co Rajchl zdemoloval v TV „čerpačku“ ze STANu, ještě přituhlo
Havel (TOP 09): Vzkaz doručen
Vladimír Ustyanovič: Vyhlásí český prezident 4. říjen jako nový státní svátek?
České Budějovice: Na podzimních trzích zavoní švestky

 

Zdroje:

https://twitter.com/P_Fiala/status/1975604209077686666?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.youtube.com/watch?v=rP-K6GsXMKE

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ODS , povolební vyjednávání , vláda , Macinka , výsledky voleb , XTV , Motoristé sobě

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Souhlasíte, že mají Motoristé sobě šanci stát se stranou s 20procentní podporou voličů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Alena Kratochvílová

Ing. Markéta Šichtařová byl položen dotaz

Skvělý článek

Můj dotaz, myslíte, že se vrátí doba, kdy se lidé nebudou muset bát říci svůj názor? A k těm sociálním bublinám, podle mě v nich bohužel žijete všichni politici. Nebo vy vidíte snahu i SPD oslovit jiné lidi, abyste měli víc voličů? Čím? Článek myslím tento-https://www.parlamentnilisty.cz/politika/po...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Potraviny bojující proti vráskám, nadýmání i stresuPotraviny bojující proti vráskám, nadýmání i stresu Vedlejším účinkem menopauzy je rozvodVedlejším účinkem menopauzy je rozvod

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Poté, co Rajchl zdemoloval v TV „čerpačku“ ze STANu, ještě přituhlo

8:14 Poté, co Rajchl zdemoloval v TV „čerpačku“ ze STANu, ještě přituhlo

V pořadu 360° na CNN Prima NEWS se střetli Michaela Šebelová (STAN) a Jindřich Rajchl (PRO) v debatě…