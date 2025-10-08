Pražské služby: Recyklovat kovy lze takřka donekonečna

08.10.2025 19:15 | Tisková zpráva

Třídění kovových obalů je čím dál běžnější. Lidé mají k dispozici síť šedých kontejnerů, kterou plánuje metropole dál rozšiřovat.

Pražské služby: Recyklovat kovy lze takřka donekonečna
Foto: Pražské služby
Popisek: Pražské služby

Čistota vytříděného materiálu je dlouhodobě velmi dobrá, navíc množství železa a hliníku každoročně roste. Pražské služby hrají klíčovou roli v rámci svozu této komodity na většině území Prahy. Zároveň se společnost věnuje edukaci, aby všichni přesně věděli, co do šedých kontejnerů skutečně patří. Recyklace kovů představuje jeden z nejúčinnějších způsobů, jak přispět k ochraně životního prostředí, šetří přírodní zdroje i energie.

Kovy patří mezi důležité opakovaně recyklovatelné suroviny a Praha má v jejich sběru nastavený jasný směr: postupné rozšiřování sítě nádob. Díky tomu se lidem snáz třídí a data ukazují, že této možnosti aktivně využívají. Loni odložili do šedých kontejnerů na veřejných stanovištích v ulicích metropole 954 tun železa a hliníku, což představuje meziroční nárůst o 29 tun. V roce 2022 šlo celkově o 831 tun a v roce 2021 o 757 tun vytříděného kovu.

Kvalita tohoto materiálu je dlouhodobě velmi dobrá, pravidelně přibývá odevzdaného železa i hliníku. „V různých městech však platí různá pravidla, proto prosíme občany i návštěvníky metropole, aby se i nadále řídili polepy na odpadních nádobách. Zatím si vedeme skvěle, ale jen díky společnému úsilí by se nám mohlo podařit překonat magickou hranici jednoho tisíce tun vysbíraného kovu ještě letos,“ přeje si generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman.

Jak vypadají nádoby na kov

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

6%
78%
12%
4%
hlasovalo: 6987 lidí

V Praze jsou kontejnery na kovový odpad v drtivé většině šedé a jejich typickým znakem je tvar zvonu. Podzemní kontejnery, klasické popelnice nebo jiné typy odpadních nádob pak mají vždy šedivá madla, víka či jiné rozlišovací prvky. Bezpečně je člověk pozná především podle polepů. Pokud bývají často plné, musí na to občané upozornit odbor životního prostředí příslušné městské části. Ten může u své svozové společnosti objednat ve spolupráci s městem častější výsyp nebo další nádoby.

„Nejbližší veřejné stanoviště tříděného odpadu najdete snadno a rychle na odpady.mojepraha.eu, včetně frekvence svozu, plánovaných svozových dnů a dalších užitečných informací. Nechybí ani důležitá funkce hodnocení,“ doplňuje tiskový mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický.

Co je možné vytřídit do nádob na kov

Vyprázdněné a sešlápnuté nápojové plechovky, konzervy, víčka, alobal, kovové tuby, kávové kapsle a tak podobně patří do jedné nádoby. Napoví shodné recyklační symboly na obalech i na řadě popelnic a kontejnerů, podle nichž se člověk hravě zorientuje. Konkrétně zkratka „FE“ nebo „ALU“ s čísly 40 nebo 41 uvnitř trojúhelníku ze šipek.

Naopak do žádného z více než dvou tisíc dvou set šedých kontejnerů v ulicích metropole nepatří žádné tlakové nádoby, hořlavé spreje, kanystry ani obaly od motorových olejů a chemikálií. „Dále hasicí přístroje nebo plynové kartuše od turistických vařičů či zahradních grilů. Tyto produkty noste prokazatelně prázdné do míst zpětného odběru,“ prosí Komarnický.

Kov se podle odborníků rozkládá v přírodě dlouhé roky, desetiletí až staletí. Po dotřídění, recyklaci a následném zpracování se přitom může v rámci cirkularity vracet do oběhu v jiné podobě takřka donekonečna, jako je tomu v případě skla. A to je přesně ten důvod, proč se Pražské služby prakticky od svého vzniku intenzivně věnují edukaci veřejnosti a prosí: „Třiďme společně kovový odpad ještě lépe!“

Množství vytříděných kovových obalů (v tunách)
2016: 21 (od srpna do konce roku)
2017: 144
2018: 262
2019: 421
2020: 629
2021: 757
2022: 831
2023: 925
2024: 954
2025: 769 (k 30. 9.)

Počet nádob na sběr kovových obalů na venkovních stanovištích v Praze: 2232 (k 30. 9.)

Psali jsme:

Pražské služby: Boj s nepořádkem vtipně a s nadhledem
Pražské služby: Třiďme papír ještě lépe
Pražské služby staví na úspěchu ZEVO Malešice. Mají už druhé škvárové parkoviště
Pražské služby připomínají důležitou novinku v třídění skla

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kraj Praha , odpad , Pražské služby , třídění , recyklace , TZ , kovy

autor: Tisková zpráva

Jan Jakob byl položen dotaz

Inflace

Vy fakt myslíte, že se můžete pyšnit nízkou inflací? Nebyla snad právě za vaší vlády rekordní v historii ČR? Uvědomujete si, že tím lidé přišly o dost peněz, kterých hlavně vlivem neustálého zdražování všeho mají čím dál méně už tak? Co jste proti té drahotě udělali?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Pražské služby: Recyklovat kovy lze takřka donekonečna

19:15 Pražské služby: Recyklovat kovy lze takřka donekonečna

Třídění kovových obalů je čím dál běžnější. Lidé mají k dispozici síť šedých kontejnerů, kterou plán…