Primátor Svoboda: Praha bude poprvé v historii hostit olympiádu dětí a mládeže

Slavnostní zahájení se uskuteční na stadionu SK Slavia Praha v Edenu, „srdcem“ her bude pražské Výstaviště, kde vznikne Olympijský dům a zázemí pro ceremoniály i doprovodný program. Do metropole dorazí výpravy všech 14 krajů, celkem přibližně 4 500 mladých sportovců, kteří se mezi sebou utkají ve 23 sportech.
Na prvním jednání řídícího výboru ODM 2026 minulý týden potvrdili zástupci města a pořadatelů harmonogram příprav i rozmístění klíčových míst: zahajovací ceremoniál v Edenu, přičemž Olympijský dům a soustředění vybraných soutěží (celkem šest sportů) bude v areálu Výstaviště. Cílem je minimalizovat přesuny po městě, zajistit dostupné ubytování a nabídnout divákům přehlednou „mapu her“ s dobrou dostupností veřejnou dopravou. Kromě vedení města se jednání zúčastnili také zástupci Českého olympijského výboru, pořadatelských týmů a Výstaviště Praha.
„Olympiáda dětí a mládeže je pro Prahu šancí ukázat, že umíme spojit špičkový sport, dostupnou infrastrukturu a silný zážitek pro mladé lidi i jejich rodiny. Hry zahájíme v Edenu, jejich srdcem bude Výstaviště s Olympijským domem a soutěže rozložíme tak, aby byly snadno dostupné veřejnou dopravou. Harmonogram máme nastavený, přípravy běží podle plánu a v následujících měsících budeme s pořadateli postupně zveřejňovat další praktické informace pro školy, fanoušky i obyvatele Prahy,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
„Chceme, aby pražská olympiáda dětí a mládeže byla nejen sportovním svátkem, ale i setkáním celé sportovní komunity. Eden nabídne důstojné zahájení a Olympijský dům na Výstavišti bude otevřeným místem pro sportovce, rodiče i fanoušky. Společně s Českým olympijským výborem a městskými organizacemi nyní ladíme logistiku, rozpis sportovišť a doprovodné aktivity pro školy,“ doplnil radní hl. m. Prahy pro školství Antonín Klecanda.
Město již spustilo související přípravy v oblasti ubytování a stravování tak, aby vlastní kapacity doplnily smluvně zajištěné služby pro krajské výpravy. V návaznosti na jednání řídícího výboru se bude postupně upřesňovat rozpis sportovišť a časový program soutěží. S dostatečným předstihem bude představena také informační kampaň pro školy a fanoušky a dobrovolnický program.
autor: PV