Úřad vlády: Stát pomůže Orlen Unipetrol vykrýt výpadek v dodávkách ropy

08.10.2025 16:08 | Tisková zpráva

Stát půjčí firmě Orlen Unipetrol až 200 000 tun ropy na zajištění stabilních dodávek pohonných hmot a dalších ropných produktů.

Firmě tím pomůže vykrýt výpadek v dodávkách, k němuž došlo v průběhu října. S žádostí o zápůjčku ropy ze státních nouzových rezerv souhlasila vláda Petra Fialy na zasedání ve středu 8. října 2025. Schválila také dva důležité strategické dokumenty: Státní kulturní politiku 2026–2030+ a Národní strategii elektronického zdravotnictví 2025–2035.

„Firma Orlen o zápůjčku požádala, protože nebylo možné v říjnu z kapacitních důvodů přepravit předpokládaný objem ropy z přístavu v Terstu,“ vysvětlil premiér Petr Fiala. Zápůjčka umožní zajistit stabilní chod obou českých rafinerií, takže nedojde k ohrožení zásobování českého trhu pohonnými hmotami a dalšími ropnými produkty. „S firmou jsme uzavřeli dohodu, že tento objem ropy se do nouzových zásob vrátí nejpozději do konce ledna příštího roku,“ uvedl předseda vlády.

Vláda na zasedání dále schválila plán na další digitalizaci českého zdravotnictví. Národní strategie elektronického zdravotnictví do roku 2035 počítá s vybudováním moderního eHealth systému, který propojí všechny poskytovatele zdravotních služeb, pacienty, zdravotnické pracovníky, zdravotní pojišťovny, státní instituce i technologické partnery a umožní přeshraniční sdílení zdravotních údajů v rámci celé Evropské unie.

„Je to klíčový dokument pro digitalizaci zdravotnictví v následujícím desetiletí. Digitalizaci zdravotnictví pokládám z mnoha důvodů za naprosto zásadní, mimo jiné proto, aby celý systém fungoval efektivně a přívětivě. Strategie navazuje na původní verzi, která byla schválena v roce 2016, ale v důsledku technologického pokroku už většina cílů a vizí byla překonána,“ konstatoval premiér Fiala. „Mělo by tu být vytvořeno bezpečné, efektivní a uživatelsky přívětivé poskytování zdravotních služeb. Výsledkem úkolů, které strategie rozpracovává, je mít v roce 2035 dostupné komplexní digitální zdravotnictví, nabízející ještě kvalitnější péči, a hlavně dlouhodobou udržitelnost veřejného zdravotnictví,“ dodal předseda vlády.

Kabinet schválil také další strategický dokument, Státní kulturní politiku 2026–2030+. Materiál vznikl na základě půlročního úsilí týmu složeného ze zaměstnanců Ministerstva kultury a Národního institutu pro kulturu ve velmi úzké spolupráci s odborníky z oblasti strategického plánování a veřejné správy a obsahuje deset cílů, které mají podpořit tvorbu, vzdělávání, péči o kulturní paměť a historii i mezinárodní prezentaci české kultury a zajistit další rozvoj stabilního a sebevědomého kulturního a mediálního prostředí. Cílem nové státní kulturní politiky je mít v roce 2030 kulturu v České republice dostupnou, inovativní a kvalitně zajištěnou, která bude přispívat k odolnosti společnosti. Podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva kultury ZDE.

Vláda schválila také akční plán ke Strategii rozvoje cestovního ruchu České republiky 2021–2030 na roky 2026–2027. Splnění úkolů obsažených v plánu má podpořit domácí, příjezdový i kongresový cestovní ruch, jeho udržitelný rozvoj, obnovit jeho ekosystém, který se stále ještě zotavuje z dopadů pandemie nemoci covid-19, a zvýšit jeho konkurenceschopnost. Více v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj ZDE.

Výsledky jednání vlády naleznete ZDE.

