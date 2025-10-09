Ministerstvo kultury představuje Státní kulturní politiku 2026–2030+

Vychází ze společné vize, podle níž je v roce 2030 kultura v České republice připravena reagovat na nové výzvy díky inovacím a kreativitě, kvalitnímu zázemí a široké dostupnosti.
Kultura jako klíč k odolnosti a stabilitě společnosti
Státní kulturní politika není určena jen Ministerstvu kultury a jím zřizovaným organizacím, ale slouží jako rámec spolupráce pro všechny územní samosprávy, veřejné instituce, kulturní organizace, kreativní profesionály i širší občanskou společnost.
Stanovuje vizi, tři prioritní oblasti, deset strategických cílů a dvacet šest specifických cílů. Do tvorby dokumentu byly zapojeny desítky odborníků z různých oborů kulturního a kreativního sektoru a ze všech regionů ČR.
„Státní kulturní politika je příležitostí jasně pojmenovat hodnoty, ke kterým se Česká republika hlásí, a nastavit směr, kterým se chce v následujících letech vydat. V této dynamické době je důležité, abychom pokračovali v rozvíjení silného kulturního a mediálního prostředí. Státní kulturní politika je výrazem našeho společného závazku – podporovat tvorbu, vzdělávání, ochranu paměti a mezinárodní prezentaci naší kultury, která má světu co nabídnout,“ říká ministr kultury Martin Baxa.
Státní kulturní politika 2026–2030+ vymezuje tři prioritní oblasti:
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Priorita 1: Kultura jako přirozená součást života Chceme-li, aby kultura v České republice přispívala ke kvalitě života každého z nás, musí se stát přirozenou součástí našeho života. Proto je třeba zvýšit její dostupnost, posilovat vzdělanost a lépe poznat a systematicky rozvíjet publikum (tzn. návštěvníky, diváky, posluchače i účastníky).
Priorita 2: Sebevědomý kulturní a kreativní sektor Sebevědomý kulturní a kreativní sektor pro své fungování potřebuje zejména kvalitní infrastrukturu, spravedlivé pracovní podmínky, stabilní financování a srozumitelný a stabilní legislativní rámec pro rozvoj a podporu tvůrčí a umělecké činnosti. Včetně podpory působení organizací zastupujících zájmy autorů, umělců a dalších pracovníků v kulturní a kreativní oblasti. V neposlední řadě potřebuje posílit oblast ochrany a bezpečnosti, včetně kyberbezpečnosti a boje proti pirátství.
Priorita 3: Spolupráce a připravenost na změny Má-li kultura mít zásadní vliv na společenskou odolnost, musíme budovat kulturní a kreativní sektor, který bude připraven pružně reagovat na změny a krize, a který zároveň dokáže vnímat širší kontext a ekosystém, v němž se odehrává.
Kultura jako investice do budoucnosti
Státní kulturní politika nevnímá kulturu jako agendu, která stojí peníze, ale jako sektor, do něhož se vyplatí investovat. Klade důraz na udržitelný přístup, efektivní využívání zdrojů a hledání nových forem financování včetně zapojení soukromých partnerů.
„Kultura není luxus ani okrajová oblast. Je to základní podmínka zdravé společnosti, národní stability i ekonomického rozvoje. Nová kulturní politika zdůrazňuje kulturu jako investici, která se celé společnosti vrací,“ uvedl náměstek ministra kultury David Kašpar.
Proces přípravy (15. leden-15. září 2025)
Státní kulturní politika vznikla na základě širokého participativního procesu a odborné analytické práce od ledna do srpna tohoto roku. Na jejím vzniku se podílel tým Ministerstva kultury ČR, Národního institutu pro kulturu (NIK) a řada expertů z oblasti strategického plánování a veřejné správy. Do tvorby dokumentu byly zapojeny desítky odborníků z různých oborů kulturního a kreativního sektoru a ze všech regionů ČR.
Během přípravné fáze diskutovali tvůrci SKP v rámci pěti diskusních panelů o prioritách, projektech a opatřeních se zástupci vedení a jednotlivých odborů Ministerstva kultury, profesních asociací, příspěvkových organizací a státních fondů v působnosti Ministerstva kultury ČR a zástupci krajů. Závěrečného kulatého stolu se také zúčastnilo 20 mladých lidí mezi 17 a 20 lety z osmi českých krajů.
Analytická část identifikuje hlavní trendy, rizika a potenciály kulturního sektoru a poskytuje východisko pro formulaci strategických a specifických cílů návrhové části. Velmi důležitá při tom byla různorodost perspektiv a zkušeností, propojení a spolupráce mezi kraji a státem. Ze strany profesních asociací napříč kulturním a kreativním sektorem přibyly důležité podněty k tvorbě strategických oblastí a cílů návrhové části.
Podrobný Plán implementace Státní kulturní politiky 2026–2030+ bude rozpracován samostatně dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj pro přípravu veřejných strategií a v souladu s principy řízení veřejných politik. Vládě bude předložen do 29. června 2026 a bude obsahovat konkrétní opatření, termíny, indikátory, odpovědné gestory a spolupracující subjekty.
Kompletní dokument Státní kulturní politika 2026–2030+ najdete ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva