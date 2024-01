Senátor Hraba: Proč tolik „hejtů“ na rybáře Jakuba Vágnera?

reklama

Proč tolik „hejtů“ na rybáře Jakuba Vágnera?

To protože někteří falešní a domnělí majitelé „těch jediných správných názorů“ trpí neustálou potřebou uměle vytvářet z druhých nepřítele. Nechtějí o názorech diskutovat, chtějí ty druhé, jejichž názory jsou podle nich „závadné“, zničit.

A pak si ti stejní, kteří neustále štvou proti druhým, stěžují, že je společnost rozeštvaná. Přitom to jsou oni, kdo ji víc a víc rozeštvává.

Jakub Vágner ve svém přání do nového roku nenapsal nic, co by snad ani náznakem mohlo být považování za kontroverzní, či dokonce extrémní. Tedy pevně doufám, že to, co napsal, není ještě považováno za kontroverzní. Napsal ve zkratce mimo jiné to, že je naše civilizace v krizi, protože si necháváme krást naši identitu, kulturu, historii a tradice. A také to, že necháváme extrémistické menšiny a ty, kteří nemají respekt k lidskému životu, rozhodovat o většinové populaci.

Ten text přečetl několikrát a nenašel jsem tam nic, co by se nedalo podepsat a co vy naznačovalo nějaký extrém. Naopak text před extrémy varoval.

A snesla se lavina hejtů ze strany mnoha „známých firem“. Začali se pohoršovat nad tím, co (a že snad vůbec) si dovolil pan Vágner napsat. Začali kontrolovat, kdo mu to „lajkuje“ a sdílí. Začali si ten text vykládat po svém. Samozřejmě tak, aby jim do zapadalo do „plánu“ se nad tím rozhořčit. Začali nálepkovat, začali útočit.

Protože o tom jim jde. Ne o diskuzi, ale o uspokojení vlastní potřeby se naštvat a vytvořit si dalšího nepřítele v řadě. Vytvořit si nepřítele a bojovat proti člověku, který nikomu a ničemu neškodí.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Jiří Pehe vymyslel novinku: Kreml nechce euro. Dopadlo to, jak se dalo čekat Senátor Hraba: Pro výměnu koruny za euro ruku nezvednu Senátor Hraba: Stroprocentně je to skvělá cesta, jak vrátit lidstvo zpět do jeskyní Senátor Hraba: Nezabíjí zbraň, zabíjí vždy konkrétní člověk

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE