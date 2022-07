Senátor Koštial: Nekazme jim to, těm, co se snaží...

reklama

Pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, pane ministře, já si na rozdíl od zpravodaje nemyslím, že tato směrnice přinese víc škody než užitku, nicméně všechno, co by se tomu dalo vyčíst, už zaznělo. Anketa Komu více důvěřujete? Miroslavu Kalouskovi 20% Markétě Pekarové-Adamové 2% Nevím / Je mi to jedno 78% hlasovalo: 3598 lidí

Chtěl bych poukázat na některé dopady. Jednak je velice zajímavé to čtení, když se skutečně podíváme, že na budovy připadá 40 % spotřebované energie, je to velmi zajímavé číslo. V podstatě kdybychom to řešili solární energií, ty budovy mohou být z velké části soběstačné. Je tady velký dluh a možnost řešení. Samozřejmě ta směrnice k tomu směřuje. Já jsem za to velmi rád. Také když se podíváme, co vyplývá z té směrnice, v řadě členských států, my do toho patříme samozřejmě také, byly rovněž zjištěny problémy související s připojením k distribuční soustavě a provozními postupy, které mají na zavádění energie z obnovitelných zdrojů závažný dopad. To je velká bolest naší republiky. S tím se také velmi silně ztotožňuji. A pak bych chtěl ještě poukázat z tohoto materiálu na ten čl. 15c) – vhodné oblasti pro obnovitelné zdroje energie, kdy vlastně se dočteme v jednom odstavci: Upřednostní umělé a zastavené plochy, jako jsou střechy, plochy dopravní infrastruktury, parkoviště, skládky, průmyslové areály, doly, umělé vnitrozemní vodní útvary, jezera atd. Je to v té směrnici. To je docela zajímavý odstavec, protože samozřejmě to všechno se u nás nevyužívá. Je potřeba s tím pracovat a najít tu cestu, jak to využít.

A teď pojďme z evropské směrnice trošičku k nám do ČR. Spousta domácností i s podporou programu Obnovitelné zdroje si vybudovala svoje fotovoltaické elektrárny. Ale odběratel elektrické energie, nebo dodavatel elektrické energie s vámi neuzavře smlouvu na přetoky. To je jeden z palčivých problémů, protože my potřebujeme ty lidi také motivovat, aby si to na tu střechu dali.

Zajímavá čísla. Dnes máme v ČR 1,9 milionu rodinných domů. Pojďme dát na každý dům jenom 5 kW a máme v podstatě po republice rozprostřenou jednu elektrárnu velikou. 1,9 milionu rodinných domů. K tomu je 200 tisíc bytových domů. Opět se můžeme bavit o nějakém... Ale ono to není vůbec jednoduché, protože vždycky narazíte na toho distributora, který vás nechce připojit, je kolem toho spousta obstrukcí, zažil jsem to, zažil jsem to dokonce dvakrát, protože jsem to vyřizoval jednou a teď to vyřizuji podruhé. My potřebujeme prostě motivovat ty vlastníky, aby měli tu chuť, a potom potřebujeme motivovat ty, kteří na to mají ten palec, aby jim to neznechutili. Dokonce tady bylo také někde v tom materiálu takové zajímavé slovíčko: Nekazme jim to, těm, co se snaží. Takže je potřeba dělat vše pro to, aby ta motivace tam byla.

Teď je potřeba vyřešit kvóty. Úplně nemluvím o těch malých elektrárnách, ale vím, že distributoři mají, nebo potenciální investoři mají po republice, nevím, jestli skoupené, nebo zablokované kvóty. V podstatě objeví se někdo, kdo má, zrovna jsem to četl v tom odstavci, má brownfield, má nějaký areál, kde by to mohl... Ale prostě on tam nedostane připojení, protože se tam nějak nevleze. Ale někdo to připojení má. A on to nestaví. Tak proč mu ho nesebereme, když to nestaví, a nedáme to někomu, kdo je schopný a ochotný teď stavět? Takže to je další věc, která nás čeká. Pan ministr vnímá, že skutečně těch problémů je spousta.

Pak je tady samozřejmě stavební zákon a územní plánování. Dnes když máte v územním plánu šedou zónu, průmyslový areál, výrobní areál, máte to tam definované, nemáte tam implicitně definované, že tam bude fotovoltaická elektrárna, tak vám to stavební úřad nepovolí. Prostě nepovolí. Přestože je to výrobní zóna. To se musí také změnit. Možná to půjde nějakou jednoduchou, ne novelou, ale nějakou směrnicí nebo nějakým jednoduchým předpisem, aby na těchto zónách, kde je brownfield, kde je šedá zóna, kde je výrobní areál, aby si to tam mohli hned dát.

A potom poslední věc, která taky tam zaznívá, se kterou si budeme muset také poradit. Jedu z Mikulova do Prahy a jedu kolem Brna, takže 20 km před Brnem jsou krabice, nové krabice, které na orné půdě staví různá logistická centra. Samozřejmě zákon řeší půdu, to tady nechci vytahovat. Ale na těch barácích, a to jsou hektary, nejsou fotovoltaické elektrárny. Pak jedete za Brno, dalších 20 km, pak jedete kolem Jihlavy a pak jedete kolem Prahy, barák vedle baráku, krabice vedle krabice a tam nevidíte panel na tom. S tím musíme pohnout taky. Tohle jsem si dovolil vám říct. Děkuji.

Rostislav Koštial ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Koštial: ČTÚ nás informoval dlouhou dobu mylně Senátor Koštial: Petici Voda je život jsme shledali jako nedůvodnou Senátor Koštial: Sociální politika musí být motivační, ne demotivační Senátor Koštial: Vyšleme slušným lidem signál, že s tím chceme něco dělat?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama