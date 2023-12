Senátor Láska: Je to spíš spor o to, jestli budeme nebo nebudeme mít důvěru lidí

reklama

Děkuji, ještě jednou, pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové.

My se tu bavíme o něčem, čeho se nikdo z nás nedožije, ale je jedno hezké přísloví, že jenom ti, co sází stromy, i když ví, že nikdy se nezchladí v jejich stínu, jsou ti moudří. My teď jsme tu za ty moudré. K této materii mám takové dva osobní postoje.

Jeden je takový, že asi jako jeden z malá z vás tady nejsem příznivce dostavby velkých jaderných elektráren, takže by pro mě bylo velmi jednoduché brojit za zamítnutí tohoto návrhu, ale respektuji, že prostě toto je názor menšinový. A bavíme se tu o zákonu, který prostě potřebuje s ohledem na to, kam se naše energetika vyvíjí.

Druhý takový svobodnější je, že jsem senátor za Prahu, takže mi nikdy nehrozí, že blízko mého senátního obvodu se bude budovat hlubinné úložiště, takže tady nemám žádný střet zájmů a můžu o této problematice mluvit poměrně klidně.

Z celé té materii si myslí, že nejvíce diskutováno bylo a bude právě ta otázka, kdo bude rozhodovat o tom, kde úložiště bude. A není to, řekl bych, ani spor kompetenční mezi jednotlivými orgány nebo institucemi, ale je to spíš spor o to, jestli budeme nebo nebudeme mít důvěru lidí a občanů při budování tohohle záměru.

Bohužel je takovou tradicí českou, bez ohledu na to, která vláda zrovna vládne, že když chce ta daná vláda něco prosadit, tak to spíš dělá na sílu. Moc nevysvětluje, neinformuje, volí spíš cestu síly, zákonů, příkazů, sankcí. A tahle ta problematika tak byla nastartována, jak tady kolegyně říkala, že vám někam za obec přijedou vrtné soupravy a neví o tom nikdo, ani starostové, tak to moc důvěry nevzbuzuje.

Byl tu několikrát zmíněn ten finský model, který byl ale postaven na tom, že vláda s dotčenými obcemi komunikovala tak a slíbila jim takový náhrady, že vlastně tam mezi těmi možnými úložišti nebyl spor o to, kde to nebude. Ale byl tam spor o to, kde to bude, protože to všichni chtěli. Bohužel ale prostě realita česká je jiná než realita finská, a to nejenom co se týče společnosti, ale i způsobu vládnutí.

Kolegyně Šípová tady mluvila o svém návrhu z hlediska nějakého možného práva veta obcí. Já se přiznám, že tady jdu kompromisnější cestou. Právě při vnímání české reality si nedokážu představit, že by i v daném stavu bylo možné nějaké veto obcí zlomit. Bohužel. Po těch 20 letech, kdy se ta materie tady řeší a kdy ta nedůvěra byla vybudovaná tak vysokým stupněm a poslední krok té nedůvěry podle mě byl právě pozměňovací návrh ve sněmovně, kde bylo vyjmuto právo Senátu a sněmovny o tom rozhodovat, to prostě byl další políček těm obcím, který v nich absolutně jakoukoliv důvěru zabil.

Takže myslím si, že tudy by cesta nevedla. Nicméně jako rozumný kompromis bych vnímal to, kdyby skutečně se do toho rozhodovacího procesu vrátila sněmovna a Senát. A ne proto, že bych si myslel, že sněmovna nebo Senát jsou lepší než vláda, ale čistě proto, abychom se alespoň trošku vrátili na tu stezku, tuhle tu velmi citlivou záležitost zařídit a vybudovat kompromisně s lidmi. Aby nám aspoň trošku věřili, že děláme, my, jako politici, to nejlepší, co můžeme. A že se nebojíme diskuse s nima, že se nebojíme zapojit do rozhodovacích institucí vícero orgánů než čistě jenom vládu.

Víte, že ať je vláda jaká je, po prvním roce, po dvou rocích vládnutí se hluboce propadá důvěra v ni. A je to jedno, jaká je to vláda. Prostě když vládnete situaci, která teď je, děláte nepopulární kroky, tak prostě nejste nejpopulárnější. A když se podíváte na průzkumy veřejného mínění, bývá to jakákoliv vláda, která je na žebříčku důvěry u občanů. A právě proto bychom měli do toho rozhodovacího procesu zapojit i další instituce, zejména tedy, řeknu to upřímně, zejména Senát.

Mně tady ani nejde tak o sněmovnu, protože předpokládám, že daná sněmovna bude podobného složení jako vláda, a co bude chtít vláda, bude chtít sněmovna. Ale Senát je tu právě záruka určité stability, stability názoru tím, jak se Senát mění, jedna třetina za dva roky. Já, jako právník, vnímám jako relevantní argument, že rozhodnutí o tom úložišti je opravdu, spadá do pravomoci výkonné a že by to měla dělat vláda.

Na druhou stranu sám pan premiér – pardon, já se omlouvám, pane ministře, asi jsem předběhnul – sám pan ministr tady argumentoval rozsudkem Nejvyššího správního soudu, kde zdůrazňoval, jak významná záležitost to je. On to tedy zvýrazňoval v tom kontextu, že by tam obce neměly mít právo veta. A já bych úplně stejnou argumentaci použil, ale v tom kontextu, že bych to nenechával jenom na vládě.

Ano, je to prostě nějaká výkonná pravomoc, ale o něčem, co ovlivní tuto zemi, tuto společnost na desetiletí, na staletí. A tudíž by tam parlament měl být zapojen. Mě trošku zarazila diskuse, argument jednoho z kolegů na našem výboru, kdy říkal, že pokud do toho zapojíme parlament, tak se prostě nikdy nic nepostaví. Upřímně řečeno, to mě trošku překvapilo.

Já jsem zvyklý, že v této zemi se nikdy nic nepostaví kvůli zeleným ekoteroristům, to už jsem tu slyšel mockrát, ale že se teda něco nepostaví kvůli nám senátorům, to se přiznám, taková argumentace mě zaskočila. Také bych rád něžně a věcně reagoval na názor pana ministra, jestli opravdu je moudré vracet tu materii do sněmovny, když tam byla tak jednoznačně schválena.

Já bych připomněl, že Senát a sněmovna si jsou rovni. A připomněl bych třeba situaci, kdy Senát tady jednohlasně – jednohlasně rozhodl o zamítnutí návrhu stavebního zákona a sněmovna nás vesele přehlasovala. Taky nepřemýšlela o tom, že třeba ten Senát, když se tak jednohlasně na něčem shodne, že by to byl nějaký argument. Takže tenhle ten argument, že sněmovna velkou většinou hlasů o něčem rozhodla, pro mě není relevantní pro to, abychom my senátoři nedělali svou práci podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

No a pak mi dovolte jedno malé vánoční pošťouchnutí – pravděpodobně o této, o tom povolení bude rozhodovat příští vláda, o které asi nevíme, jak bude složena. A v tomto kontextu jsem malinko nervózní z toho, že vyjmutí rozhodování sněmovny a Senátu si jak ve sněmovně, tak na našem výboru prosadili ruku v ruce kolegové s ODS a ANO.

Děkuji vám za pozornost.

