Senátor Láska: Umožnit obchod s pohledávkami na výživném? To ne

Mnozí z vás ví, že i přes mou snahu tomu zamezit byl v červenci schválen zákon, který má od ledna umožnit obchod s pohledávkami na výživném. Na tomto podhoubí může vyrůst nový špinavý byznys a my tak můžeme být jedinou evropskou zemí, která to umožní. To nechci dopustit.
Že by byla chyba umožnit takový obchod bez výrazných limitací, jsme se minulý týden shodli i s našimi hosty u kulatého stolu. Zástupce praxe (z řad advokátů, z Exekutorské komory, Člověk v tísni, Asociace neúplných rodin a OSPOD) jsem k němu pozval proto, že bych co nejdříve rád předložil novelu, která možnost obchodovat s pohledávkami buď úplně vypustí, nebo výrazně limituje. A proto jsem si vyslechl názory těch nejpovolanějších.
Nápadu na řešení máme hned několik. Nejlepší možnou variantou by bylo postupování pohledávek v tomto případě vyloučit. Nejsem si však jist, jak velká by byla ochota zákonodárců vymazat ze zákona čerstvě schválené ustanovení. Spolu s kolegy tak uvažujeme i nad variantou, která by postoupení výživného umožnila, ale pouze na důvěryhodné instituce – ať už na banky nebo stát samotný.
Ještě nejsem stoprocentně přesvědčen o tom, kterou cestou se vydáme. Vím ale jistě, že se pokusím udělat všechno pro to, aby se předešlo obchodu s chudobou, který za současného nastavení velmi hrozí.
Děkuji za přínosnou debatu všem účastnicím a účastníkům kulatého stolu!
Mgr. Václav Láska
autor: PV