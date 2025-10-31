Senátor Láska: Umožnit obchod s pohledávkami na výživném? To ne

31.10.2025 18:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výživnému.

Senátor Láska: Umožnit obchod s pohledávkami na výživném? To ne
Foto: Hans Štembera
Popisek: Senátor Václav Láska

Mnozí z vás ví, že i přes mou snahu tomu zamezit byl v červenci schválen zákon, který má od ledna umožnit obchod s pohledávkami na výživném. Na tomto podhoubí může vyrůst nový špinavý byznys a my tak můžeme být jedinou evropskou zemí, která to umožní. To nechci dopustit.

Že by byla chyba umožnit takový obchod bez výrazných limitací, jsme se minulý týden shodli i s našimi hosty u kulatého stolu. Zástupce praxe (z řad advokátů, z Exekutorské komory, Člověk v tísni, Asociace neúplných rodin a OSPOD) jsem k němu pozval proto, že bych co nejdříve rád předložil novelu, která možnost obchodovat s pohledávkami buď úplně vypustí, nebo výrazně limituje. A proto jsem si vyslechl názory těch nejpovolanějších.

Nápadu na řešení máme hned několik. Nejlepší možnou variantou by bylo postupování pohledávek v tomto případě vyloučit. Nejsem si však jist, jak velká by byla ochota zákonodárců vymazat ze zákona čerstvě schválené ustanovení. Spolu s kolegy tak uvažujeme i nad variantou, která by postoupení výživného umožnila, ale pouze na důvěryhodné instituce – ať už na banky nebo stát samotný.

Ještě nejsem stoprocentně přesvědčen o tom, kterou cestou se vydáme. Vím ale jistě, že se pokusím udělat všechno pro to, aby se předešlo obchodu s chudobou, který za současného nastavení velmi hrozí.

Děkuji za přínosnou debatu všem účastnicím a účastníkům kulatého stolu!

Mgr. Václav Láska

  • BPP
  • Tento profil nevytvořil Václav Láska, proto zde není aktivní
  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„I ty?“ Topolánek okřikl Zdechovského za vlajku na muzeu
Ministr Baxa: Zápas o nezávislost médií veřejné služby právě začal
Pardubice: Přípravné práce na revitalizaci Červeňáku začínají
Urbanová (STAN): Nevěřím, že máte krátkou paměť, nepodceňuju vás

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Láska

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jde senátor Láska správnou cestou?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Jinde na netu:

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Testujeme deskovou hru Pojďme se učit: Naše úžasné tělo

Testujeme deskovou hru Pojďme se učit: Naše úžasné tělo

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátor Láska: Umožnit obchod s pohledávkami na výživném? To ne

18:05 Senátor Láska: Umožnit obchod s pohledávkami na výživném? To ne

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výživnému.