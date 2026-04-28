Senátor Linhart: Adeptů je spousta. Ale Klempíř je jen jeden

28.04.2026 9:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ministru Oto Klempířovi.

Foto: senat.cz
Popisek: Zbyněk Linhart

Když se někdo stane poslancem bez zkušenosti z veřejné správy, v tom dvousetčlenném kolektivu se to často docela ztratí.

Když se takový člověk stane rovnou ministrem, aparát ho většinou „srovná“ — bohužel ne naopak.

Zbytek okecá - žvanilů mnoho.

Obojí je špatně.

A dlouhodobě se to prostě projeví.

A projevuje. Nejen na té nejvyšší úrovni.

Pak je tu ještě zvláštní kategorie lidí, kteří jsou úplně mimo… a ani si to neuvědomují.

Adeptů je spousta.

Ale Klempíř je jen jeden.

Ing. Zbyněk Linhart

  • BPP
  • senátor
