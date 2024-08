Senátor Nwelati: Ten systém digitalizace je absolutně nefunkční

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem částečně vystoupil už při tom minulém bodu k tomuto bodu, a to proto, že jsem chtěl zdůvodnit, proč nepodpořím tu změnu v registrech.

Teď k tomuto bodu.

Ten systém digitalizace je absolutně nefunkční. Nefunguje to, řízení nefungují, nefungují ani ta podle nového zákona, ani ta podle starého, protože když někdo podal ještě žádost o stavební povolení podle starého, my teď potřebujeme vyjádření například od hygieny, která se k tomu má vyjádřit. Ta řekne, že žádný papír papírově nedá, že to musí být v systému. Když to do systému nejde zadat, prakticky ten papír nedostaneme. Kolaudovat nemůžeme. Ani nemůžeme dělat stavební povolení jako takové.

Další problém je například, právnické osoby nebyly schopny podat žádost o stavební povolení. Musela se používat identita zaměstnanců té firmy, aby se vůbec do toho systému dostali a mohli tam něco přihlásit. To už, jestli se nepletu, bylo odstraněno. Takhle bych mohl de facto tady jmenovat jeden příklad za druhým.

Obávám se, že to nejde odstranit, nejde to zlepšit ani během několika měsíců, ne do konce srpna, ale několik měsíců to bude trvat, než se toto odstraní, než to začne fungovat.

Co se týká toho, že přešly stavby, řekněme, rodinných domků nebo soubor staveb a tak dále z dvojek na trojky, to je pravda, s tím bychom si ale hravě poradili. My jsme to udělali tak, že jsme se domlouvali s těmi dvojkami, že tam zaměstnanci zůstanou, budou to dělat pod naší hlavičkou, my jim za to de facto budeme platit, poneseme tu zodpovědnost za ně. Ale problém je, že ani oni se do toho systému nedostanou. To znamená, je to absolutně nefunkční. Co to způsobí? Způsobí to zaprvé, že odejdou zaměstnanci, a nejenom ti, kteří jsou před důchodem nebo de facto v důchodovém věku, chtějí odejít všichni, protože oni i tak tu práci, když to fungovalo, měli komplikovanou, těžkou. Teď je to mnohem horší. Ti lidé, kteří tam chodí, chtějí podat žádosti, komunikují s nimi, protože to nefunguje, jsou více agresivní. To je první problém. Druhý problém jsou hospodářské škody, které vzniknou. Tady o nich bylo řečeno. Jsou to dotace, žaloby, které ty firmy budou podávat na stavební úřady a na stát jako takový, jsou to ty věci, například teď nejde udělat změna stavby před dokončením, protože to taky máte nahlásit na stavební úřad před tím, než to zahájíte, aby eventuálně vám řekli, jestli to jde, protože pak když to neuděláte, tak to nejde zkolaudovat na konci. Ti, kteří mají úvěry, čerpají úvěry na základě toho, co prostavěli, tak jim teď ty stavby stojí, úvěry, to, co mají načerpáno, tak jim z toho běží úroky. To jsou všechno problémy, které tady vznikají. To je jenom, řeknu, setinka té skutečnosti, co jsem tady řekl. To je opravdu setinka. Těch problémů, kdybychom o nich hovořili, tak tady budeme několik dní.

Podle mě jediné řešení. Má to jenom jedno jediné řešení, a to je pozastavit účinnost, vrátit se ke starému stavebnímu zákonu. De facto připravit to lépe, proškolit ty lidi na to, otestovat ty systémy, že fungují, a pak to můžu zavést znovu. Říkám, moje osobní velká chyba je, že když tady, a to Hynek Hanza říkal, on byl ten, který tady diskutoval, pojďme to odložit, účinnost, od 1. 1. 2025... Musím říct, že já jsem byl jeden z těch, kteří uvěřili ministerstvu, uvěřili vládním zástupcům, kteří nás ubezpečovali, že bude všechno v pořádku, že se všechno stihne, a hlasoval jsem pro ten zákon. Byla to chyba. Myslím si, že ani ten rok, ale ani toho 1. 1. 2025 byla tehdy nedostačující doba na to, aby se to dalo do pořádku.

Proto apeluji na ministerstvo, aby našlo variantu, jak pozastavit novelu, aby se de facto jelo podle starého zákona, do doby, než začne fungovat, než bude prověřena, než bude nastavena správně, a pak můžeme digitalizovat. Děkuji.

MUDr. Raduan Nwelati ODS



