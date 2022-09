Senátor Nytra: Spoustu překážek si děláme sami

reklama

Děkuji, vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dobré odpoledne.

Já se přiznám, že jsem nestihl nastudovat jednací řád, když jsem chtěl oslovit pana Václavce, který tu není, jestli ho musím oslovovat prostřednictvím předsedajícího? Tak jak on oslovoval nepřítomné členy vlády? Já jsem chtěl původně jenom přečíst ten návrh usnesení, ale bohužel musím. Takže kde se nacházíme? Tato vláda zdědila snědený krám. Pan senátor by si mohl zjistit, že když se dělal průzkum, tak ceny potravin nejvíce rostou u Agrofertu.

22-25 %, když neberu jednotlivé výjimečné komodity. Když se bavíme o krachujících a stěhujících se podnicích do Polska z našeho pohraničí, tak by bylo dobré se podívat na hospodaření Planexu několik let zpátky, to zaprvé. A zadruhé v Polsku neexistuje žádná pro podniky. Pro domácnosti ano, pro podniky ne. Takže nevím, za čím se tam ten Planex stěhuje, ale za cenami elektrické energie určitě ne. Ale obecně, a já budu netrpělivě čekat zítra, s čím přijde vláda u pomoci podnikům, protože zejména některé segmenty to zcela určitě potřebují.

Ale ruku na srdce, spousta podniků využívala proklínanou lipskou burzu a mimochodem je úplně jedno, jestli se obchoduje na burze v Lipsku nebo v Bruntále, ta cena by byla pořád stejná. A omlouvám se Bruntálákům, ale prostě to bylo pro podniky výhodné. A najednou se to otočilo a je to nevýhodné pro podniky. Spousta podniků má zastropované ceny. Spousta podniků ne, protože spot byl pro ně výhodný. ČR se dostala do situace, kdy nejenže všichni rozumí a chtěli by trénovat fotbal, ale všichni rozumí energetice. Ani náhodou se za sebe, musím přiznat, i když to studuji už delší dobu a setkal jsem se s mnoha lidmi, kteří o tom ví daleko víc, jsem se neponořil skoro ani pod hladinu.

Tady zaznívají velké plány, jsou obviňováni velcí viníci. Já souhlasím s panem senátorem Canovem, že Německo je na jednom z prvních míst. Není to jenom odstavování jaderných elektráren a jejich plán nahradit to plynem, ale je to i odstavování uhelných elektráren, respektive zastavování těžby uhlí a dovoz uhlí odněkud odjinud. Každý z těch zdrojů má nějaké plusy a minusy. Obnovitelné zdroje vyrábějí ve variabilních nákladech za nulu, ale také nemusí někdy vyrábět vůbec. To je jejich slabina.

Slabinou je, druhou, že za ně musí být nachystány ať už uhelné nebo plynové elektrárny, které naskočí během minut, když tyto obnovitelné zdroje nejsou schopny energii dodávat. Podotýkám, že zálohy nesmí být zapojeny do sítě a dodávat elektrickou energii v tom běžném provozu. Takže ano, obnovitelné zdroje, kde to jenom jde. Děláme si spoustu překážek sami. Bylo tady zmíněno dlouhé povolování, nízké limity pro povolování, ale jsou to také nesmyslné posudky například památkářů, kdy já mám případ v Ostravě pětipodlažního domu s rovnou střechou, SVJ si tam chtělo dát fotovoltaiku, je to vzdušnou čarou asi kilometr od radnice. Památkáři to zamítli, protože by to kazilo pohled z radniční věže. Úplně na palici.

Pochopitelně komunitní energetika, respektive další souvislosti jsou jen dobře. Nebo když budou, tak jsou jen dobře, protože zase, SVJ, družstvo si udělá fotovoltaiku a bude to prodávat nájemníkům. Dnes nesmí. Dnes to musí prodat ČEZ a ČEZ to prodá, pak už se to někde ztratí. Takže to je pochopitelně problém a musíme. To vše jsou obnovitelné zdroje.

S tím souvisí elektromobilita, respektive další věci, které jsou náročné na elektrickou energii. Spotřeba elektrické energie u nás neustále roste. A my zavíráme jednu funkční elektrárnu za druhou. Myslím my obecně. Elektromobilita není nic jiného než to, a to nejsem proti elektromobilitě a priori, ale musíme si uvědomit, co to znamená. Paní senátorka, paní místopředsedkyně Seitlová tady upozorňovala na to, že nemáme dostatečnou kapacitu přenosové soustavy. Tohle také zvyšuje. Tepelná čerpadla, to není nic jiného než zvýšený odběr elektrické energie, musíme si to uvědomit. Jaderné elektrárny, výstavba trvá dlouho, výstavba je drahá, ale variabilní náklady jsou potom velice nízké, takže za mě jen podpora dostavby Dukovan, dostavby Temelína. Výstavby nebo plán a výstavba do budoucna malých a minijaderných zdrojů. Uhelné elektrárny, pochopitelně problém s těžbou uhlí, ale budeme se muset smířit s tím, že ještě nějaký rok ty elektrárny pojedou. Plynové elektrárny pochopitelně, je tady spousta nesmyslů. To LNG, které přijelo do Holandska, ta první loď není 7x draží než ruský plyn, bohužel ne. Ale to by vláda asi potřebovala jedno dezinformační oddělení, aby to uvádělo na pravou míru.

Takže po konzultacích se všemi senátorskými kluby, s předkladateli jednotlivých návrhů, ať už je to paní senátorka Seitlová, pan senátor Horník, pan předseda výboru, senátor Fischer, kdo tam ještě byl, senátorský klub KDU-ČSL vlastně ani dopředu deklaroval, že ne, a jestli se nepletu, tak i hospodářský výbor. My jsme vypracovali společný návrh usnesení. A já ho teď s dovolením načtu.

Návrh usnesení Senátu k finanční pomoci občanům a podnikatelskému sektoru s nárůstem cen energií, Senát:

podporuje návrh vlády na zastropování ceny elektřiny na 6 Kč za 1 kWh za silovou elektřinu a plyn ve výši 3 Kč za 1 kWh pro maloodběratele a je připraven legislativní změnu, která umožní přijmout příslušné nařízení vlády, urychleně projednat, upozorňuje vládu na nutnost strategické a srozumitelné komunikace směrem k občanům, institucím a podnikům o energetické politice vlády, připomíná usnesení výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost k národní bezpečnosti a embargu na dovoz ruského plynu, ropy a uhlí, považuje za nezbytný odklon ČR od ruských energetických zdrojů a zajištění energetické suverenity ČR, podporuje vládu v dalším postupu přípravy budování malých a mikrojaderných zdrojů – na mezinárodní úrovni urychlené vybudování plynovodu Stork II pro napojení na polskou plynárenskou soustavu a jednání s Německem o vybudování LNG terminálů v blízkosti existujících plynovodů, vyzývá vládu, aby jednala na úrovni EU:

– o snížení cen emisních povolenek

– o prodloužení dočasného krizového rámce a jeho rozšíření pro podporu průmyslu a podniků s vysokou energetickou náročností a zároveň také vytvořila domácí programy podpory pro podniky (velkoodběratele), které potřebují dočasně překlenout dopady energetické krize

– o předcházení panice na trhu s energiemi jednotným přístupem a řešením

– o prověření možnosti dočasného zavedení cel dle pravidel WTO na energeticky náročné výrobky přicházející ze zemí mimo EU, kde jsou ceny energie násobně nižší než v EU, vyzývá vládu:

– ke zjednodušení podmínek a administrativy pro instalaci zařízení pro využití obnovitelných zdrojů včetně podmínek pro získávání příslušných dotací

– k předložení legislativy umožňující rozvoj komunitní energetiky, definici energetických společenství a sdílení energií

– k zabezpečení úprav energetické sítě umožňující připojování alternativních energetických zdrojů

– k zajištění rychlejšího postupu instalace inteligentních měřičů

– k novelizaci vyhlášky č. 296 z roku 2015 Sb., o rozúčtování tepla na vytápění v bytových domech tak, aby více motivoval k úsporám tepla, pověřuje předsedu Senátu, aby toto usnesení zaslal předsedovi vlády.

Děkuji.

