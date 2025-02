Senátor Paparega: Prosím, nedělejme ze starostek a starostů potenciální zloděje

Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře,

já bych chtěl z tohoto místa poděkovat za předloženou úpravu. Už v dobách, kdy jsme oba s panem ministrem jezdili v rámci Svazu měst a obcí na Komoru statutárních měst, tak jsme před nějakými čtyřmi lety už volali po úpravě limitů na veřejné zakázky malého rozsahu, protože tyto limity byly už tehdy překonané. Paní kolegyně Šípová tady řekla, že si nemyslí, že je správně tak skokové navýšení. No, ono by nebylo skokové, kdyby se nezanedbalo a několik let jsme to skutečně neopomíjeli ve vztahu k tomu, jak se vyvíjela inflace a další a další faktory.

Jen vzpomeňme na období okolo covidu, kdy ceny stavebních prací raketově vyrostly. Obcím byly velmi svázané ruce po celou dobu. Já bych to přirovnal k tomu. Nedávno jsme tady hovořili o našich platech a problému, který tady máme, protože jsme ho neřešili nějakou dobu let. Nezapomínejme na to, že tyto věci by se měly dělat v nějakém reálném čase, kontinuálně, ve vztahu na reálnou situaci a na reálný nárůst všech cenových hladin, které tady jsou.

K té transparentnosti. Já nijak nezpochybňuji, jako tady máme mnoho lékařů, kteří rozumí své profesi, tak je tady i mnoho právníků, ale také mnoho starostů. A já jsem zastáncem toho, že starosta, který začíná na obci nebo městě, tak si skutečně projde odspoda procesem, jak se vše tvoří. Zodpovědný starosta, zejména v dnešní době, má v rámci své interní legislativy nastavené interní předpisy, které pokud nechce, aby veřejnost právě poukazovala na to, že jedná netransparentně, tak nastaví určité limity a vnitřní principy.

Pan kolega Schiller je zastupitelem u nás ve městě Most a pamatuji si velmi dobře, že interní pravidla každoročně nějakým způsobem aktualizujeme. Aktualizujeme je právě proto, aby nikdo nemohl říct, že se chováme netransparentně. Tak prosím, nedělejme primárně ze starostek a starostů potenciální, promiňte mi ten výraz, zloděje nebo ty, kteří chtějí veřejnosti něco zamlčovat.

Já chápu, že jsou tady i velké instituce, které se samozřejmě řídí zákonem o veřejných zakázkách, ale i ty mají možnost v rámci svých interních směrnic, své postupy regulovat. A já věřím tomu, že zde i sedí odpovědní lidé, kteří nechtějí, aby byli považováni za nějaké také zloděje nebo potenciální zdroje, jak ohýbají veřejné zakázky. Uvědomme si, že limity už jsou tak dost svazující, protože se samozřejmě načítají v rámci roku.

To znamená, pamatujme na to, že, pane ministře, pokud samozřejmě budete i nadále pokračovat ve své funkci po volbách, což bych vám velmi přál, tak mysleme na to, že i v reálném čase je potřeba se opětovně zamýšlet nad tím, zdali jsou limity, které jsou dnes nastavené, ale i předpisy, které tu zmiňovala paní kolegyně Šípová i pan kolega Láska, nastaveny poplatné době.

Děkuji a děkuji za předloženou úpravu, pro kterou samozřejmě budu hlasovat.

Mgr. Jan Paparega BPP

senátor



