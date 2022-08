Senátor Pavera: Zákazy přijdou, protože jiná cesta k cíli asi nepovede

reklama

Vážená paní kolegyně, paní ministryně, milé kolegyně, kolegové,

jen zareaguji velmi krátce. Já také nemám rád zákazy, protože zákazy se toho moc nevyřeší a lidé častokrát zákazy porušují, viz zákaz ukládání odpadků na Sněžku. A když se tam přijedete podívat, kolik je tam odpadků. Je to o výchově.

Měli bychom lidi vychovávat, učit je, ale bohužel je to strašně složitý proces a v řadě rodin ani nemají takovou možnost, aby pochopili základy toho, aby dávali pozor na to, aby ochraňovali přírodu, aby chránili zvířata a tak dále. Takže jejich sociální návyky i jiné návyky jsou tak nízké, že to nemůžou absolutně zvládnout. Proto i rozumím tomu, že zákazy přijdou, že se zakážou plasty, protože jiná cesta asi nepovede, než je zakázat vyrábět. I když vnitřně jsem částečně proti tomu. Ale chápu to.

A to, co se tu říkalo, že Evropa tady něco řeší, ale vzpomeňte si, na internetu to najdete, kolik set tisíc tun vyvážela Evropa do asijských a jiných zemí. A kde to končilo. Na nějakých skládkách v Malajsii nebo někde jinde nebo se to spláchlo do moře. Takže Evropa se svým způsobem podílela i na znečištění moří.

Děkuji.

Mgr. Herbert Pavera TOP 09

Koukněte: https://www.herbertpavera.cz/zustanme-v-kontaktu

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Pavera: Podařilo se nám prolomit ledy Senátor Pavera: A co Češi? Senátor Pavera: Nevýkonná státní správa, přebujelá byrokracie a nedostatečná, či zcela chybějící koordinace Senátor Pavera: I vláda musí propagovat naše regionální výrobce

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama