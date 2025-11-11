Senátor Růžička: Rajchl si na útocích na politiky založil kariéru

Je mně šumafuk, kdo je Jindřich Rajchl a co dělal, ale nestačím žasnout, že právě on chce dosáhnout toho, aby lidé byli trestáni za útoky na politiky!
Podal několik trestních oznámení, chystá civilní žaloby a do celé věci zapojil dvě advokátní kanceláře. Podle Rajchla nejde o ojedinělý incident, ale o systematickou šikanu, která se v Česku dlouhodobě toleruje. Chce proto docílit, aby se podobné jednání konečně začalo trestat.
„Půjdu si pro ně právní cestou. Udělám všechno pro to, aby skončili tam, kam patří,“ řekl pro Parlamentní listy. On, který na útocích na politiky i jejich rodiny založil svoji rétoriku a politickou kariéru! Tomu říkám sebereflexe...
autor: PV