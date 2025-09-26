Schillerová (ANO): Pamatujete ještě ten trik s „hospodářskou škodou“?

Vážení přátelé, pamatujete, jaká to byla sranda praskat bublinky z bublifuku? Moje vnoučata to milují a já jim až závidím, jak se u toho dokážou bavit, když jim foukám jednu za druhou. Pobavit se můžeme i my dospělí příští pátek a sobotu. Dostaneme totiž taky příležitost jednu bublinu prasknout. Je lákavě velká, a přitom neskutečně tenoučká, na povrchu se leskne barvami, ale zároveň je průhledná jako sklo. Mýdlová směs Spolu, Stan a Pirátů se na vás směje, abyste s ní udělali vytoužené „lup!“
Bublina není jen svět, ve kterém žije pan Fiala a spol. Bublinami se to hemží na jejich sociálních sítích teď před volbami. Jsou to ale bublinky tenoučké, mýdlové, které praskají okamžitě, když se srazí s nějakým faktem. Pojďme si teď spolu cvičně prasknout jednu z nich.
Petr Fiala měl tu drzost se před pár dny obrátit na důchodce a dal si na Facebook graf o „Průměrném měsíčním starobním důchodu“. Na první pohled to podle něj vypadá, že zatímco v roce 2021 byl průměrný důchod 15 425 korun, za Fialovy vlády to je už 21 836 korun. Vypadá to pěkně, jako každý podvod na internetu ho ale prozradily detaily.
Nejdřív si člověk všimne, že pod tou triumfální částkou je menším písmem napsaný rok „2026“. Senioři tedy neberou uváděnou částku teď za pana Fialy. On si k ní ale i tak nechal přimontovat svoji podobiznu. Jako kdyby měl premiérské křeslo i po těchto volbách jisté.
Průměrný důchod teď není 21 836, ale 21 052 korun. Ale pozor, Fialova vláda způsobila od roku 2022 celkovou inflaci 33,6 procenta. Když ji vezmeme do úvahy, teprve pak zjistíme skutečnou hodnotu toho, co důchodci dostávají. A je to, přátelé, to stejné, jako kdyby v roce 2021 brali průměrně 15 757 korun. Je to opravdu tak. Za čtyři roky vládnutí nedokázala Fialova vláda s důchody reálně pohnout o víc než tři stovky. A to si ještě všichni senioři pamatují, že jim vláda sebrala tisícovku měsíčně, když zrušila mimořádnou valorizaci.
Shrňme si to. Petr Fiala seniorům za celou dobu vládnutí nepřidal ani jedinou korunu nad to, co mu nařizuje zákon. Naopak jim ještě vzal tisíc korun měsíčně navzdory platnému zákonu. Pamatujete ještě ten jeho trik s „hospodářskou škodou“, která by prý vznikla, kdyby důchodci dostali, na co mají ze zákona nárok? Pohnali jsme kvůli tomu k Ústavnímu soudu celou vládu, ale bohužel to nedopadlo.
Než skončí volby, počítejte ještě se spoustou podobných bublin, vyskakujících z obrazovek televizí a telefonů. Hned za tou o důchodech vypustil Fiala bublinu o živnostnících. Prý že jim zvýšil hranici pro DPH na dva miliony korun. Všichni přitom ví, že ten záměr schválila naše vláda. Naopak ta Fialova jim v daňovém balíčku zvýšila sociální odvody, takže si úplně každý, kdo je v Česku na volné noze, připlatí jen kvůli Fialovi se Stanjurou za tři roky nejméně 49 tisíc korun. To jsou ty jejich bubliny.
Čili, přátelé, 3. a 4. října to přijde. Už se nebudete muset na ty mýdlové bubliny jen bezmocně koukat, ale můžete si je i prasknout. Po dlouhých čtyřech letech. Naše číslo je 22.
Přeji vám krásný víkend, ať už bude u vás déšť nebo sluníčko.
