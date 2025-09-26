Svoláno shora? Podezření nad nedělní akcí „chvilkařů“

V Praze se v horké fázi předvolební kampaně uskuteční dvě akce svolané neziskovými organizacemi. Zatímco v sobotu proběhne pochod spolku Svatopluk s názvem Pane prezidente, respektujte volby, v neděli Milion chvilek bude demonstrovat s podtitulem Zabraňme vládě extremistů.
Akce Milionu chvilek se uskuteční v neděli 28. září na Staroměstském náměstí za účasti řady osobností z veřejné sféry, například herce Marka Adamczyka, Milana Šteindlera, Jiřího Lábuse, Lenky Krobotové, ale také moderátorky Emmy Smetany či Dominika Haška.
„Česko stojí na křižovatce. V nadcházejících volbách hrozí, že se k moci dostanou extremistické a populistické strany, které staví na strachu, nenávisti a rozdělování společnosti. Proto zveme všechny občany na velké shromáždění Zabraňme vládě extremistů!, která proběhne 28. září od 16.00 na Staroměstském náměstí v Praze,“ informuje Milion chvilek na svých stránkách.
V sobotu 27. září proto pořádá spolek Svatopluk demonstraci s názvem Pane prezidente, respektujte volby! Demonstrace bude začínat na Malostranském náměstí, pochod bude pokračovat Nerudovou ulicí až před Pražský hrad na Hradčanské náměstí, kde proběhne hlavní program. Před demonstrujícími vystoupí politolog Petr Drulák, Daniel Sterzik a Kateřina Konečná za hnutí STAČILO! a za SPD europoslanec Ivan David a Jindřich Rajchl.
Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová obě akce na svém facebookovém profilu porovnala a demonstraci Milionu chvilek okomentovala tím, že „zoufalí lidé dělají zoufalé věci.“
„Probudily se nám náhle Miliony chvilek, a organizují demonstraci. Budiž. Každý má právo mlčet a probouzet se, kdy chce. Když se ale začtete, ‚o co jim jde‘, neuškodí si to připomenout v překladu. Chtějí prostě podpořit současnou potápějící se vládu a její kritiky pro jistotu onálepkovat jako extremisty či obdobně, aby je poškodili před volbami,“ tvrdí senátorka.
Milion chvilek tak podporuje vládu, která má na kontě skandály jako Dozimetr nebo bitcoiny. „Touto demonstrací chtějí podpořit vládu, kterou v těchto dnech nejvíc reprezentuje Vít Rakušan a kauza Dozimetr, debatuje se o korupci ve vládních stranách, topíme se jako stát v extrémních bilionových dluzích, v předražených a často nesmyslných zakázkách, stát vykazuje milionové škody (nepodařené stavební řízení piráta Ivana Bartoše, bitcoiny a vyplacené desítky milionů…), namísto na škody po povodních mizí peníze na jiné účely, poškozují se dokonce obce a města, a tak bych mohla pokračovat,“ vyjmenovala Zwyrtek Hamplová.
Senátorka kritizuje i fakt, že Milion chvilek své akce zaštiťuje veřejně známými osobnostmi. „Nevím, zda tito lidé, kteří přijali roli obhájců podobné ‚kvality‘ vládnutí kvůli jedné demonstraci, vůbec vědí, co činí… Miliony chvilek se totiž zcela jasně staví za současné vládnutí a za tyto jeho kvality a jeho reprezentanty, asi jim hodlá tleskat, kritiky této vlády nazývá a bude nazývat extremisty a přikrývá to dalšími jmény, protože úspěchy nemůže. Nejsou. Kdo to platí nevíme, ale jak je možné obhajovat něco podobného v zájmu občanů, se ptát musíme,“ naznačuje senátorka, že akce může být placená „shora“.
Přitom Zwyrtek Hamplová upozorňuje na jinou víkendovou akci, která naopak vychází od běžných lidí, kterým není jedno, kam se ubírá Česká republika. „Tak jsem si zašla večer za T. G. Masarykem… Nad noční Prahu. Na Hradčanské náměstí… A v tichu se vším kolem nás zamyslela… Nad seznamem, který sepisují Chvilky, a nad dvěma demonstracemi. Není to zase tak složité… V těchto dnech se bude demonstrovat hned dvakrát,“ připomíná senátorka.
„Jednou to urputně povolávají Miliony chvilek, a kopou za současnou vládu, reprezentovanou dnes nejvíc Vítem Rakušanem, Petrem Fialou, bitcoiny, korupčními kauzami vládních stran a výsledky, které jsem shrnula výše. Miliony chvilek tedy chtějí pokračování toho, co se tu teď děje, a protože jejich podporovatelé vidí průšvih, neb tato vláda je průšvih, probudili je ze spánku, aby na náměstí mluvili cosi o tom, co nám hrozí, a že žijeme ve skvělé době, jen to nevidíme. Nazývám to ‚demonstrace povolaná shora‘,“ píše Zwyrtek Hamplová.
„A pak se tu bude demonstrovat za jinou vládu. Za zásadní změny, které jsou nezbytné, protože jako země jdeme ‚ke dnu‘. Jsou tu zkrátka mnozí jiní lidé, kteří skutečně něčemu ve svých oborech rozumí, ty průšvihy vidí a mají vůli s tím vším něco dělat, a jsou tu napříč opozičním spektrem, napříč různými obory a napříč regiony. Mnozí mají zkušenosti na radnicích… Nejsou extremisty ani ničím podobným, ale volají z pudu sebezáchovy a na základě zdravého rozumu po změně. Už se na to nemohli dívat. Utíkají ze svých zaměstnání a firem, aby své znalosti a energii a čas dali veřejnému prostoru. Vím to – sama patřím mezi ně. Nazývám ji proto ‚demonstrací povolanou zdola‘,“ upozornila na akci spolku Svatopluk, která proběhne v sobotu.
autor: Jakub Makarovič